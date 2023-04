Hvordan kommer Ap ut av dødsskyggens dal?

DEBATT: Ap har det ikke lett for tiden. Ekteskapet med Sp virker ikke særlig lykkelig.

«Det skulle være unødvendig å nevne at Ap må å lytte til det som rører seg i folket», skriver Knut Sand Bakken. Her Jonas Gahr Støre.

Knut Sand Bakken Ap-medlem

Når gallupene viser rekordlav oppslutning, ansettes ofte flere informasjonsmedarbeidere som ikke helt vet de skal informere om. For velgerne klarer ikke å få med seg partiets budskap. Det blir tåkelagt av informasjonsmedarbeidere og politikere som ikke vet helt hva partiet mener. Eller kanskje de har funnet frem til de viktigste sakene? Men problemet er at det er andre saker som er viktigere for velgerne.

Ap kan bare komme ut av denne tilværelsen hvis den finner igjen sjela si.

Fortidens parti

Stadig flere opplever at Ap er et fortidens parti hvor tillitsvalgte diskuterer politikk, personer og arbeidsmetoder i en salig blanding og i en destruktiv form. Men i en tid med personfokusering er det vanskelig å foreta en sortering. Ledelse og politikk henger nøye sammen selv om en ny ledelse i partiet sikkert ikke vil løse alle problemer partiet strir med.

Det er ikke lett å komme med en selverkjennelse. For selverkjennelse er en operasjon det ikke finnes bedøvelse for. Men kanskje er det på tide at partiet tar konsekvensen av at nye tider krever nye svar. Og det er vel en overdrivelse at alle problemer vi strir med, skyldes Putin?

Flere fattige

Det er dyrtid. Stadig flere blir direkte fattige. Og velgerne er opptatt av helse. Det skulle være unødvendig å nevne at partiet må lytte til det som rører seg i folket. Det er ikke det samme som for 20 år siden. Det blir stadig færre trofaste partimedlemmer som har fått kampsanger og 1. mai inn med morsmelken. Og i dagens samfunn opplever mange at enkelte spørsmål er for viktige til å overlates til nåværende Ap-politikere!

Ap befinner seg på mange måter i dødsskyggens dal. Partiet kan bare komme ut av denne tilværelsen hvis partiet finner igjen sjela si. Jeg tror ikke at landsmøtet i mai klarer det! Morgendagens parti må henvende seg til mennesker der de bor. Og stadig flere mennesker bosetter seg i byene. Men av hensyn til velgere på landsbygda våger nok ikke noe parti, heller i Ap, å bli et virkelig byparti. For kanskje er det nettopp i byene partiet kan finne igjen sjela?