Generasjonen som forsvinner inn i skjermene sine

DEBATT: Hvor blir barna av? Jeg går en del turer i nærområdet, sammen med hunden Charlie, og har lurt på, både sommer og vinter, hvor alle barn og ungdom har gjort av seg?

Smarttelefonen virker som et narkotikum, en blir avhengig, blir innelukket og ensom, men innbiller seg at en er på snakk med hele verden.

Frode Kleppe Stavanger

Ball-løkkene ligger tomme, ingen klatrer i trær, ingen driver gjemmelek, ingen er på lekeplassen, ingen.

Hva har skjedd, sitter de med nesen nedi mobilen, sitter de i gamingstolen, uansett, de sitter. Helt til de spanderer en time av sin verdifulle skjermtid på et eller annet organisert, der de blir kjørt av en foreldre som håper poden kan få en interesse som ikke innebærer smarttelefon.

Er problemet løsbart? Selvfølgelig, en må rett og slett fortelle ungene at et liv uten smarttelefon vil være et liv med sosial kontakt og mulighet for å ta til seg kunnskap, og ikke minst, kunne oppleve lykke. En må begynne å forby telefon på skolene. All konsentrasjon forsvinner med telefonen til stede, prøv selv å sende masse meldinger under et fjernsynsprogram, og legg merke til hva du får med deg.

Smarttelefonen virker som et narkotikum, en blir avhengig, blir innelukket og ensom, men innbiller seg at en er på snakk med hele verden. Problemet er at selskapene bak sosiale medier er så store og sterke, at de greier å manipulere brukerne til å drive lobbyvirksomhet for at de skal få lov til å ha skjermen med seg på skolen. Og der sitter ungene i klassen, med en lærer som prøver og fange oppmerksomhet fra elever som sitte med telefonen i fanget og ser på filmer eller sender meldinger.

Får dette pågå i lengre tid, vil vi få en generasjon asosiale mennesker, som lever sitt liv i en virtuell dataverden.