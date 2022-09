Ap et parti for eliten

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og statsminister Jonas Gahr Støre hadde tid til å mingle med de store og mektige på åpningen av ONS, men ikke til å møte vanlige folk på Tou under åpningen av Skeivå Rogaland Pride.

Debattinnlegg

Mathias Renberg Sentralstyremedlem i FpU

DEBATT: Ap hadde som slagord at nå skulle det bli vanlige folks tur. En ting er at siden stortingsvalget har alt blitt verre for vanlige folk, uten at alt av dette er regjeringens skyld. Men dialogen og respekten for vanlige folk synes å være nedprioritert. I Stavanger har vi to ferske eksempler på hvordan Ap-toppene prioriterer.

Statsminister Jonas Gahr Støre var i Stavanger på to offisielle oppdrag mandag 29. august. Det ene var å være med fiffen på åpningen av ONS-messen, inkludert lunsj og en lengre samtale med Elon Musk. Det andre var åpningen av Skeivå Rogaland Pride på Tou.

Fra Skeivå rapporteres det at Støres rådgiver hadde sagt at statsministeren ville sette av tid til å snakke med deltakerne etter åpningen, så arrangørene laget et eget opplegg for det. Etter at Støre lynkjapt åpnet festivalen, brukte han litt tid med LO-leder Peggy Hessen Følsvik, før han hastet av gårde i limousinen sin. Vanlige folk sto igjen uten å få veksle et ord med statsministeren.

Det andre eksempelet er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, som tok pause den samme mandagen for å være med på åpningen av ONS. Samme dag, noen timer senere var hun invitert til å åpne Skeivå Rogaland Pride. Beskjeden fra ordføreren var at hun ikke kunne prioritere dette siden hun var i permisjon.

For begge disse Ap-toppene var det viktigere å bruke tiden på kronprinsen, Elon Musk og de mektigste i energibransjen i stedet for å prate med vanlige folk på Tou. Det er altså ikke bare Ap-politikken som nedprioriterer vanlige folk, Ap-politikerne nedprioriterer også vanlige folk. Ap beviser nok en gang at det er et parti for eliten.