Stavanger må bli en arealnøytral kommune!

DEBATT: I alle år har vi i MDG kjempet for å bevare og restaurere naturen vår, samt stoppe nedbygging av matjord.

«All utbygging fremover må foretas på allerede utbygde områder, gjennom skånsom fortetting og langt større gjenbruk av allerede eksisterende bygg», skriver Daria Maria Szymaniuk.

Daria Maria Szymaniuk Ordførerkandidat Stavanger MDG

Bit for bit har det vært en kamp mot mange andre interesser. Det er på tide å forplikte oss på tvers av partiene – og vedta arealnøytralitet.

Arter dør ut i akselererende tempo, og den største trusselen mot biomangfold er arealendringer. Å bevare og restaurere natur er også viktig for å begrense klimaendringer og fange CO₂. I tillegg til at natur har en egenverdi i seg selv, ikke minst for folkehelsen.

Samtidig må vi også kunne ta vare på matfatet vårt, og stoppe nedbyggingen av matjord. Rogaland er matfylket og Stavanger har blitt en stor landbrukskommune. MDG fikk nylig gjennomslag i formannskapet for å innføre en Bybonde i Stavanger, slik at flere kan få veiledning og støtte til å dyrke sin egen mat. I tiden fremover må vi være enda mer bevisst på selvforsyning og lokal matproduksjon.

MDG går derfor til valg på at Stavanger forplikter seg til arealnøytralitet, og innfører et naturregnskap. Naturens og matjordens interesser må veie mye tyngre enn utbygging og økonomi. Og vi politikere skal se det svart på hvitt i hver sak hvor nedbygging vurderes, hvor mye natur eller matjord som går tapt, og hvor det eventuelt kan erstattes.

All utbygging fremover må foretas på allerede utbygde områder, gjennom skånsom fortetting og langt større gjenbruk av allerede eksisterende bygg. Og vi må kartlegge og igangsette vern av flere naturområder, samtidig som vi også erstatter ubrukt asfalt med grønt. Noe vi særlig mangler i sentrumsområdene.

I desember 2022 ble en ny global avtale om naturmangfold endelig vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold i Montreal, etter to år med forsinkelser. Budskapet er klart: Det er nødvendig med hastetiltak for å reversere tap av naturmangfold. Innen 2030 skal 30 prosent av naturen på land og i kyst- og havområder vernes. Norge, ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), har stilt seg bak målene.

En av årets kanskje viktigste rapporter om planlagt utbyggingsareal i Norge ble nylig publisert, utarbeidet av Nina. Den viser at hele 2166 kvadratkilometer natur er planlagt bygget ned i Norge, gjennom eksisterende og allerede godkjente kommuneplaner. Mye av dette er verdifull skog, myr, villreinområder, matjord og strandsone, eller flomutsatte områder.

Rapporten viser klart og tydelig at omfattende planvask er helt avgjørende, om Norge skal være i nærheten av å nå både klimamål og naturmål i tiden som kommer.

Nå må Stavanger også forplikte seg. Vi har ingen natur eller matjord å miste. MDG er klar!