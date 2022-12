Myrset har rett i noe, men tar også feil

Aud Berggraf Sæbø Professor emerita i drama

PEDAGOGIKK: Førsteamanuensis Anders Otterbech Jølbo Myrset har helt rett i at estetiske fag ikke har monopol på «dialogbaserte, utforskende og kreative læreprosesser». Det har jeg heller aldri verken trodd eller påstått. Det jeg vet er at estetiske fag er dialogbaserte, utforskende og kreative i sin egenart, og at alle andre fag kan være det hvis foreleseren/ læreren kan og vil. Og heldigvis vil du og din engelskseksjon.

Men du tar helt feil i at jeg er representerer en «fordom fra forums tid»! og « ... at det må være fryktelig lenge siden hun var innom lærerutdanningen og – om noensinne – undervisningen i ulike faggrupper». Jeg var innom lærerutdanningens dramaklasse onsdag 23. november i år, og i alle år jeg arbeidet ved lærerutdanningen (1980 – 2014), tok jeg initiativ til tverrfaglige prosjekt på tvers av faggruppene. Jeg samarbeidet med pedagogikk, norsk, KRLE, matematikk og engelsk om å inkludere estetiske læreprosesser i det faglige arbeidet. Men den gang erfarte jeg, som nå og som også nyere forskning viser, at interessen for utforskende estetiske læreprosesser var avhengig av foreleseren/læreren og ikke av hva som sto i emneplanen.