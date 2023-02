Det bør bli gratis å kjøre buss!

DEBATT: Mange vil være miljøvennlige og kjøre buss, men det frister lite hvis bil er enklere og billigere. Ikke sant? Hvis man hadde gitt alle i Norge gratis buss, kunne det ført til mindre utslipp, mindre kø på veien og redusert behov for nye veier.

Jeg håper det er noen tøffe politikere som kan slå et slag får både folket og miljøet!

Maria Eikebrokk Elev ved Kannik skole

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gratis buss ville gitt alle en enkel måte å komme seg til og fra fritidsaktiviteter på, uavhengig av lommebok. Gratis eller billig buss har blitt prøvd på mange forskjellige steder og har stort sett vært en suksess.

Jeg leste en artikkel der det sto at i Tallinn har innbyggerne hatt gratis buss siden 2013. I Tallinn sparer dette byen for flere millioner bilturer i året. De siste årene har prisen på en bussbillett økt mye i Norge. Jeg synes man burde vurdere å sette ned prisene på bussbilletter, og heller sette opp prisen på bompenger. Da ville flere valgt buss som transport i stedet for bil.

I Oslo hadde de halv pris på månedskort i november. Med 50 prosent rabatt, ble det 30 000 færre biler på veiene. I Stavanger hadde man inntil nylig billige 24-timers bussbilletter. De var svært populære, men fra 1. januar 2023 har vi sett et stort prishopp på hele 43 prosent. Det er skremmende hvor mye prisen forandrer seg. Dette merker jeg og når jeg skal på trening og bruker kollektivtransport.

For folk med lav inntekt og få transport- alternativer blir det bare dyrere, for andre blir det gjerne enklere og kjøre bil. Dette er både dårlig for miljøet og usosialt. Hvis man vil ha færre biler og mindre veibygging, er det enkelt å få til. Gjør kollektivtilbudet gratis eller billig. Som Per Inge Torkelsen en gang sang: «Det e sjynt å kjøra buss, det finnes ikkje hærlegare skyss», så er bussen en enkel og miljøvennlig måte å kjøre på. Jeg håper det er noen tøffe politikere som kan slå et slag får både folket og miljøet!