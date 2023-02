Jeg får lyst til å gi janteloven et karatespark i magen

DEBATT: Du merker det. Du gjør det. Du merker det du også. Media er på, folk snakker om det i matpausen, du leser om det på sosiale medier og du bare kjenner det på hele deg ...

Easee ligger til lading. De kommer sterkt tilbake, tror Rune Bjerga som er oppgitt over jantelovens herjinger. På bildet ser vi Gründer og toppsjef Jonas Helmikstøl.

Rune Bjerga Komiker

De er blitt båret rundt på sølvfat av eliten, genierklært og blitt sett. Ikke bare i min by, ikke bare i vårt land men også i det store utland. Det er vilt, imponerende og overveldende.

Vi har rett og slett fått en veslevoksen gigantbaby blant oss:

Easee heter babyen.

Babyen som plutselig bare spratt ut av gründer-spetakkelfjøra til Helmikstøl & de og var så grisesulten at den spiste markedsandeler like kompromissløst som måker spiser kebaben din på vei hjem fra byen. Alt skulle tas og slukes. Det klarte de langt på vei.

Og nå merker du det. Du gjør det. Du merker det du også.

Det var tek.no som først meldte om at det svenske Elsäkerhetsverket sier at Easees elbilladere; Easee Home, Easee Charge og Easee Ready ikke tilfredsstiller en rekke EU-krav.

Og det er jo selvsagt ikke bra. Stemmer dette må jo ting tyde på en noe trang fødsel med påfølgende voksesmerter og åpenbare utfordringer. Eller skavanker om du vil.

-Skal i hvert fall aldri ha det Easee-greiene der, sa en kompis her om dagen.

-Hvorfor ikke?

Fordi ... eh ... det er jo åpenbart ikke bra greier ...

OMG!

Det var dialogen og det siste der, OMG, sier jeg aldri. Bare da. Det var en glipp. En flau en. Det er selvsagt helt fjortis.

Men jeg mente OMG. For nå merker du det. Du gjør det. Du merker det du også: NÅ SKAL DE TAS, Helmikstøl, Easee & de.

Det er folk der ute som nå godter seg over de negative Easee-overskriftene. Det er popkorn, scrolling og trollefest i kommentarfeltene av konkurrentene og forbrukere. Svenskene kritiserer mens Easee kjører motsvar. De må det. Hvis ikke begynner folk å tvile for alvor på produktet. Stillhet og arroganse vil være døden for Easee. Evig eies kun et dårlig rykte, heter det. Det er lade-alternativ der ute. Easee både må og vil svare. Nå har de gjort det. Over 16 sider sendt til Sverige og Elsäkerhetsverket. I det brevet sier de at de har kontroll, at produktet ikke er farlig. At vi kan kjøre på og handle god samvittighet.

Og akkurat det har jeg faktisk tenkt å gjøre. Jeg skal handle Easee-lader med god samvittighet. Fordi jeg tror på dem. Så enkelt. De er ikke dumme. Det er bevist for lenge siden. De har ikke råd til et dårlig rykte over tid. Dersom det faktisk skulle vise seg å være en utfordring knyttet til produktet, så fikser de selvsagt opp i det. Hvordan jeg vet det? Jeg vet ikke det. Men alt i meg sier at det blir sånn. Det er sånn seriøse folk og firma gjør. Det ligger i ryggmargen deres.

Folk gjør firma – og jeg tror Easee-gjengen er hel ved!

Jeg vil også handle av dem fordi jeg er så sykt imponert over å ha fått en rakettbedrift i nærmiljøet som gir jobb og lønn til et lass av mennesker, og som viser litt fingeren der ute ved travbanen og gamper på i egen bane. Jeg elsker sånt! Og jeg vil også handle fordi: Nå merker du det. Du gjør det. Du merker det du også:

Den forbanna janteloven. Janteloven med alle sine trofaste ryttere som setter seg oppå sine høye hyene og løper etter byttet som viser seg å være litt skadeskutt om dagen. Nå skal byttet tas, settes ut av spill og spises sprell levende.

Derfor bruker jeg litt av tiden min til å gi en stor tommel opp til den åpenbart sykt rå gjengen i Easee som jeg ikke kjenner, men er enormt imponert over – som en liten motvekt til alle de som er ute bare for å ta dem om dagen.

Det var som med min mormor. Hun ramlet ned kjellertrappa da hun var 73 år og skadet seg alvorlig. Men såret leget seg, hun brukte tiden godt og fant løsninger. Hun ble 103 år. Easee er kommet for å bli. La oss heller applaudere det de har fått til, og fortsette med å applaudere dem opp av bunnen av humpen og heie på dem helt inn til mål. La oss heller være stolt over en norsk suksesshistorie. Jeg er blodfan.

Easee ligger til lading. De kommer sterkt tilbake, tenker jeg.

Og bare for ordens skyld; Jeg kjenner ingen (tror jeg) som verken eier eller jobber der. Dette er kun et karatespark i magen på janteloven. Og en altfor lang tekst, totalt blottet for humor. Beklager det og nyt uka.