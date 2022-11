Løsningen er åpenbar, bygg kjernekraftverk!

DEBATT: Debatten om kjernekraft har vært altfor liten og ingenting har blitt gjort. Jeg lurer på når Norge skal innse at kjernekraft er et av våre viktigste verktøy for å kutte utslipp. For det er ikke bare en fordel med et kjernekraft, det er en nødvendighet.

Kjernekraft er en av de tryggeste energikildene vi har, med færre dødsfall enn ved vindkraft.

Adrin Sildelid Styremedlem Stavanger FpU

Klima er et viktig tema i dagens samfunn, og land over hele verden prøver å finne en løsning for å kutte utslippene. Kjernekraft er den beste løsningen på alle måter. Europa åpner nå kullkraftverk igjen over en lav sko, fordi de har ført en uansvarlig energipolitikk, og lagt ned kjernekraftverk uten å ha reelle alternativer.

Kullkraft slipper ut tonnevis av Co₂ gasser og avfall, og er den største klimaverstingen. Et kjernekraftverk derimot slipper ikke ut Co₂ i det hele tatt og krever svært lite areal, noe som sparer naturen.

Vi går igjennom en strømkrise der energiprisene over lang tid har vært skyhøye. Det viser oss nødvendigheten av pålitelige energikilder som kjernekraft. I Norge er vi avhengig av været for å produsere energi, men med kjernekraftverk hadde vi vært sikret mot energikriser. Det er fordi energi kan produseres i et kjernekraftverk uansett vær. Da ville vi også hatt nok overskuddsenergi til å satse på mer kraftkrevende industri.

Slik kan vi beholde vårt konkurransefortrinn som en energinasjon med billig strøm. I tillegg kan det bygges små kjernekraftverk i tilknytning til ulike industriprosjekter som vil ta ned kostnadene og øke energitilgangen.

Kjernekraft er en av de tryggeste energikildene vi har, med færre dødsfall enn ved vindkraft. Moderne kjernekraftverk er svært trygge og bygd med sikkerhetstiltak som gjør de fleste ulykker nærmest umulig. Det er historisk sett langt færre dødsfall som følge av kjernekraftverk enn selv vannkraftverk, så hva stopper oss? Nå er det på tide å si ja. I mine øyne er det ingen tvil om at kjernekraftverk er den beste løsningen på energi- og klimakrisen. Så om politikerne tenker på folk og på klimaet, bør svaret deres være at kjernekraftverk skal bygges, og at debatten blir tatt på alvor. Nå er det på tide å åpne øynene, og innse at kjernekraft er en del av løsningen, ikke problemet.