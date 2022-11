Lite antibiotika­resistens i Norge – foreløpig

DEBATT: Antibiotikaresistens vil ta flere ganger flere liv enn pandemien.

Når bakterier blir motstandsdyktige (resistente) mot antibiotikum og formerer seg i petriskålene, er det «game over». Da har vi ikke lenger medisiner som hjelper, og folk vil dø av hittil ufarlige sykdommer.

Magne O. Sydnes Professor i organisk kjemi, UiS

Det er helt riktig, som melkebonden Elise Unander Mjølhus skriver i debattinnlegget «Bønder på jobb for folkehelsa», at det norske landbruket er eksemplarisk med sin antibiotika­bruk. Det har helt klart vært et godt bidrag til at vi i Norge har få problemer med antibiotika­resistens.

Over landegrensene

Men vi lever i en globalisert verden der våre reisevaner bringer oss til land der infeksjoner med resistente bakterier er mye hyppigere enn her hjemme. Kjente feriedestinasjoner for oss nordmenn, som Spania og Italia, har en mye høyere hyppighet av resistente bakterier enn det vi har i Norge, og det er alltid en risiko for at en kan dra med seg slike bakterier hjem.

Tall som ble publisert tidligere i år, viser at mer enn 1,2 millioner mennesker døde av infeksjoner med resistent bakterier i 2019. Dersom en også tar med dødsfall der resistente bakterier var medvirkende til at pasienten døde, så er tallet nærmere 5 millioner.

Dette er mange, men et langt stykke unna estimatene fra Verdens helseorganisasjon, som sier at innen 2050 vil antibiotika­resistens ta knekken på 10 millioner mennesker på verdensbasis – hvert eneste år!

For å sette dette litt i perspektiv: Hittil er 6,58 millioner mennesker døde av covid-19 i løpet av en periode på nesten to år. Vi er med andre ord på vei fra vondt til verre.

Det er dessverre vanskelig

å få penger til forskning om

antibiotikaresistens i Norge

Mer forskning – i tide!

Hva gjør vi så her hjemme med dette globale problemet? Leger og veterinærer er restriktive med å foreskrive antibiotika – nesten best i klassen, bare slått av Island innen jordbruket og noen få nasjoner innen human medisin.

I Norge brukes det også betydelige midler til å overvåke resistens­utviklingen i landet. Denne monitoreringen har blant annet lært oss at kloakkanlegget i Bergen i løpet av pandemien har hatt besøk av multiresistente bakterier, bakterier som er resistente mot flere enn ett antibiotikum. Hvor bakterien stammer fra, har de fortsatt ingen anelse om hvem er.

Monitorering og forståelse av resistens­utviklingen er veldig viktig med tanke på at det kan hjelpe oss til å begrense omfanget av hvor hardt vi her på berget vil bli rammet av resistente bakterier.

Men det løser ikke problemet med at flere og flere antibiotika blir uvirksomme fordi bakterier som truer vår helse finner metoder å uskadeliggjøre medisinene på. Når bakterien har knekt den koden, er det «game over» for det legemiddelet mot den mikroben.

For å løse dette problemet trengs det nytenkning og kreativitet. Dette er arbeid som er tidkrevende og dyrt, men viktig. Det er dessverre vanskelig å få penger til forskning om antibiotikaresistens i Norge, til tross for at flere forskningsmiljøer rundt om i landet jobber med interessante løsninger som kan gjøre en forskjell i fremtiden.

Det er for sent å handle når vi står midt i de verste problemene. Arbeidet med løsningene som skal hjelpe oss i 2050, må intensiveres nå.