Har det noe å si hvem som styrer landet?

DEBATT: En viktig oppgave for både journalister og vi som jobber med politikk, er å være tydelig på forskjellene mellom partiene.

«Enten du er trygda, bor i en utarma kommune eller står med lua i hånda i bemanningsbransjen, er sannsynligheten stor for at livet blir bedre om Erna Solberg, bildet, mister jobben 13. september», skriver Per Emil Skjelbred. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Per Emil Skjelbred Valgkampsekretær, Rødt Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det nærmer seg stortingsvalg og skravleklassen gjør seg klar til å presentere de ferskeste analysene og komme med knusende dommer over partienes egentlige innflytelse og mulighetsrom for handling. Vi kommer til å høre det gang på gang: «Vi er alle sosialdemokrater i dette landet», «I USA ville Høyre blitt sett på som sosialister» og min personlige favoritt «Det har egentlig ikke så mye å si hvem som styrer, de er stort sett enig om det meste».

Blindsone

Nylig hørte jeg favoritten, om enn litt omformulert, gjentatt i en utspørring av SVs førstekandidat i Rogaland, Ingrid Fiskaa. Hun var gjest i Stavanger Aftenblads ukentlige podkast Aftenbla-bla, som i løpet av sommeren vil by på intervjuer med alle toppkandidatene i Rogaland. Denne gangen var det kulturjournalist Jan Zahls tur til å forklare hvordan regjeringer fra både høyresiden, venstresiden og sentrum er ganske like, de justerer bare på noen få milliarder. Dette er selvsagt en karikatur av norsk politikk fra Zahls side. Likevel vitner det om en blindsone som finnes blant enkelte av landets journalister og kommentatorer.

Urban middelklasse merker lite

Det er nok mye mulig at skiftende regjeringer ikke setter store spor hos den urbane middelklassen som betales for å skrive i avisene. Det er vanskelig for dem å oppleve følelsen av å miste barnetillegget som eneforsørger på sosialhjelp. Eller å oppleve at fylket eller kommunen du bor i ikke eksisterer lenger. At lensmannen, domstolen og veitrafikkstasjonen forsvinner er ikke akkurat noe som skjer i Stavanger, Bergen eller Oslo. Vanligvis er det byer som dette som sitter igjen med alle tilbudene som forsvinner fra distriktene. Da er det neimen ikke godt å merke konsekvensene av regjeringens politikk.

Enten du er trygda, bor i en utarma kommune eller står med lua i hånda i bemanningsbransjen, er sannsynligheten stor for at livet blir bedre om Erna Solberg mister jobben 13. september. For Siw Iren Nyborg, som Klassekampen skrev om tidligere i juli, betyr disse milliardene alt. Hun fikk bilen konfiskert av lensmannen og strømselskapet ville slå av strømmen fordi tannlegeregningene hopet seg opp og ruinerte henne. For henne er gratis tannhelse en game-changer. For de som jobber ufrivillig deltid, kan det å lovfeste retten til heltid bety mye for både selvbilde, lommeboka og pensjonskontoen. I distriktene er lokalsjukehus og lensmannskontor med på å skape den sikkerheten som trengs for å stifte familie og slå seg ned. Det betyr altså noe hvem som sitter med makta.

I ytterste konsekvens betyr premisset til Zahl og andre synsere at vi egentlig ikke trenger å bruke så mye tid på valg og sånt. Jeg tror virkelig ikke dette er intensjonen til Zahl, men om forskjellene mellom skiftende regjeringer virkelig er så ubetydelige, hvorfor skal befolkningen da engasjere seg?

Det betyr faktisk noe

En viktig oppgave for både journalister og vi som jobber med politikk, er å være tydelig på forskjellene mellom partiene. Ikke bare fordi man skal fiske stemmer til eget parti, men fordi meningsbrytning og diskusjon er bærebjelkene i vårt politiske system. Vi står i den særstilling at vi har makt og mulighet til å vise resten av samfunnet at det å benytte seg av stemmeretten faktisk betyr noe. Dette må vi ta på alvor og jobbe for hver eneste dag. Hvis ikke, bør vi heller legge skravletøyet på hylla og finne oss jobber som handler om noe annet enn å prate politikk.