Angela Merkel har vært en katastrofe for EU

EUROPA: Man må nesten gni seg i øynene. Etter å ha satt hele Eurosonen på spill for ti år siden, fordi en ikke var i stand til å hjelpe lille Hellas ut av finanskrisa, reiser nå EU kommisjonen Europa rundt og strør om seg med penger.

Det er uheldig at EU som er bygd på ideen om likestilte land og borgere, skal være i hendene på lederne av Tyskland og Frankrike. Kanskje Neste generasjon EU kan innebære noe nytt i så måte? Foto: Scanpix

Erik O. Eriksen Prof., Dr. philos, Oslo

Og det er ikke småpenger. I Neste generasjon EU, som planen heter, er det flere omstillingsfond. De er rettet mot grønn og digital omstilling, mot investering i små og mellomstore bedrifter, mot å få ned ungdomsledigheten og å øke sikkerhet for helse. Det er ikke snakk om tilbake til tingenes tilstand før pandemien.

Gjenreisningsbudsjettet er på hele 740 milliarder EU – 350 milliarder i lån og 390 milliarder i tilskudd. Mange vil mene at EU bare fikk i stand gjenreisningsplanen, fordi Storbritannia er ute av unionen. Nå vel, det er ikke bare Storbritannia som har vært en bremsekloss, det har også andre nordeuropeiske land og Angela Merkels Tyskland vært.

Mange har priset Merkels lederskap, men det har vært en katastrofe for EU. Det har vært preget av en vente-å-se holdning, en i siste-liten-inngripen. Der har vært mangel på handlekraft og visjoner. Under Eurosonekrisen nektet hun innføring av EU- obligasjoner. Det var Mario Draghi – Den europeiske sentralbanksjefen – som reddet Euroen med sin uttalelse om at alt som trengs skulle gjøres. Selv var Merkel opptatt av nasjonaløkonomien som om den var et husholdningsregnskap. Rett nok står det respekt av hennes reaksjon under flyktningkrisen i 2015, men det var en eneveldig beslutning uten konsultasjon med de andre EU landene.

Hun er oppskrytt

Hun er som flere analytikere nå skriver, en svært så overvurdert leder. Hun la ned atomkraftverkene og ble avhengig av gass fra Putins Russland. Hun sa seg enig i klimamål, men implementerte dem ikke. Det har vært stillstand og status quo, og handling bare når det var ytterst nødvendig. Merkel ble nærmest sjanghaiet til å støtte gjenreisningsplanen.

Merkel har ikke flyttet stemmer i viktige saker, men har handlet ut fra det flertallet som til enhver tid eksisterte. Det taler for seg at Polen og Ungarn, med ledere tilhørende samme partigruppering som Merkel, har kunnet fortsette med sine brudd på EU- traktaten. Det er Kommisjonen og EU -parlamentet som har vært drivkreftene i den prosessen som nå er satt i gang mot disse landene. Det var Nederlands statsminister Mark Rutte, og ikke Merkel som uttalte de bevingede ord om at Ungarn ikke hører til i EU.

Det er imidlertid noe uheldig dette at EU som er bygd på ideen om likestilte land og borgere, skal være i hendene på lederne av Tyskland og Frankrike.

Kanskje Neste generasjon EU kan innebære noe nytt i så måte? Vi så på siste toppmøte at de baltiske statene satte ned foten for Macrons og Merkels forslag om å gjenoppta forhandlinger med Russland. Investeringsplanen med Kina som Merkel støttet, er lagt på is av EU parlamentet.

Fordeler, ingen byrder

Et annet forhold som krever tiltak, er at noen snylter på de fellesgodene som er etablert. Noen land førte en uansvarlig lånepolitikk etter at de fikk Euroen med følger for andre land. Andre utsteder EU- pass til russiske milliardærer. Mange vil ha adgang til det indre marked, men ikke ta byrdene.

Atter andre opptrer som rene skatteparadiser. Nå ser det ut til at EU endelig får til skattlegging av internasjonale selskaper, godt hjulpet av den nye amerikanske administrasjonen. En global minimumskatt gjør slutt på skattekonkurranse mellom landene. Dette treffer land som Luxemburg og Irland som har gjort seg attraktive og rike ved å gi teknogiganter lav skatt.

