Hadde en storkommune vært bedre?

DEBATT: Eg har mista mykje av tilliten til både politisk og administrativ leiing i Randaberg kommune.

«For meg som Randaberg-bu har det alltid vore viktig at me er eigen kommune, men nå er eg ikkje så sikker lenger ...», skriv Torfinn Goa. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Torfinn Goa Randaberg

Publisert: Nå nettopp

I det siste har det vore ein del innlegg om kommunestrukturen på Nord-Jæren, både i Aftenbladet og Bygdebladet. For meg som Randaberg-bu har det alltid vore viktig at me er eigen kommune, men nå er eg ikkje så sikker lenger ...

Det som har fått meg til å tvila, er først og fremst det som skjedde då kommunen vedtok ny kommuneplan i juni 2019. I fire år før dette vedtaket blei gjort, blei det gjennomført ein åpen prosess der folk flest hadde god anledning til å komma med innspel. I den aller siste fasen skjedde det likevel noko som var svært kritikkverdig.

Midt i fleisen

På møtet i kommuneplanutvalet 6. juni blei det plutseleg lagt inn eit kart som viste ei stor utviding av næringsarealet i Harestadvika, rett i «fleisen» på nabolaget med hundrevis av bustader i både nye og etablerte felt. Utvidinga blei lagt ut på høyring i 10 dagar, berre på kommunen sine eigne nettsider! Då saka kom opp i kommunestyret, gjekk ho rett gjennom saman med resten av kommuneplanen. Ingen tok ordet, media var tause og naboane fekk det ikkje med seg før året etter då kommunen varsla regulering av det nye, store næringsområdet.

Gjekk under radaren

Saka gjekk ikkje bare under radaren for naboar og presse, men faktisk for politikarar og. Det har eg sjølv fått bekrefta av enkelte. Kor mange av dei 27 i kommunestyret var det som ikkje var klar over at dei vedtok ei stor utviding av næringsarealet i Harestadvika 20. juni 2019, og korfor var det ingen av dei som tok ordet i ei så viktig sak?

Det blir ofte sagt at små kommunar som Randaberg er opne og oversiktlege. Denne saka viser at det ikkje alltid er slik, for her blei ei stor og kontroversiell sak vedtatt utan å gi folk ein rimeleg sjanse til å engasjera seg. Eg for min del har mista mykje av tilliten til både politisk og administrativ leiing i Randaberg kommune etter dette. Eg har vondt for å tru at ein så dårleg prosess kunne bli gjennomført i ein storkommune. Derfor er det ikkje lenger så viktig for meg at kommunen vår skal få feira 100 år som eigen kommune i 2025.