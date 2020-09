Fylkesmannen bør få mer makt!

FORVALTNING: Harald Minge i Næringsforeningen skriver i Aftenbladet 25. september at Fylkesmannens innsigelser ofte strider mot folks oppfatning av logikk og sunn fornuft. Hvilken snever gruppe av folk henviser da Minge til for å kunne påstå noe slikt?

Fylkesmannen er tross alt innbyggernes demokratiske ankeinstans mot mektige og grådige kapitalinteresser og byggherrer, skriver innsenderen. På bildet ser vi konstituert fylkesmann i Rogaland, Lone Merethe Solheim. Foto: Kristian Jacobsen

Thor Krefting Nissen Oslo

Fylkesmannen er tross alt innbyggernes demokratiske ankeinstans mot mektige og grådige kapitalinteresser og byggherrer, og et eventuelt udemokratisk samrøre mellom kommunepolitikere og næringsinteresser.

Dette gjelder byggherrenes s ønske om å rive gamle bygninger som kan ha en kulturmessig verdi og heller bygge høyblokker og fortette, noe som kan forringe bo- og livskvaliteten for innbyggerne. Det er derfor heller grunn til å styrke Fylkesmannens makt i plansaker for å styrke lokaldemokratiet og innbyggernes interesser. Det samme gjelder for vern av matjord, kultur, miljø, natur og klima og motstand mot vindkraft.

Hadde næringslivet hadde litt bredere perspektiv og sett mulighetene i å ta mer hensyn til disse punktene, hadde de ikke hatt noe problem med Fylkesmannens innsigelser. At Fylkesmannen er imot nedbygging av matjord for et datasenter på Time bør også Minge se som fornuftig. Erfaringene fra Sverige viser at fordelene er særdeles sterkt overdrevet. Man bør også stille seg spørsmål om sikkerheten, behandlingen og kontrollen av dataene.

Man bør i alle fall utelukke alle de store amerikanske dataselskapene som Microsoft, Facebook Google, Amazon, Apple og Intercept da disse har et sterkt samarbeid med CIA, Pentagon, FBI og NSA. Fylkesmannen er derfor innbyggernes demokratiske forsvarer og ankeinstans mot kapitalinteressenes makt, og embetets makt bør derfor ikke reduseres, heller tvert om.