President Débys død ved fronten: Mytteri eller martyrium?

KRONIKK: President Idriss Déby Itno, Tsjads demokratisk diktator, døde ved fronten. Men ble han drept av fienden eller av sine egne?

President Idriss Déby Itno (1952–2021) styrte Tsjad fra 1990 til 2021. Han var en nær alliert av Frankrike i kampen mot jihadister i Sahel-beltet. Foto: Ammar Awad, Reuters/NTB

Ketil Fred Hansen Professor og afrikaforsker, UiS

Idriss Déby Itno (1952–2021) kom til makten og forlot makten på samme sted, på slagmarken. Tirsdag 20. april ble han erklært død av skadene han ble påført mens han kjempet side om side med sine tropper mot omrent 1500 opprørere i den løselig sammensatte opprørsgruppen Fact.

Det er uvisst om han faktisk døde som en martyr i felt mens han forsvarte landet sitt, som de offisielle meldingene lyder, – eller om han, slik ryktene i Tsjad sier, faktisk ble drept av sine egne menn allerede søndag 18. april, sju dager etter at han vant valget til sin sjette presidentperiode. Uansett, Marchal Idriss Déby Itno er død etter mer enn 30 år som president i Tsjad.

Fra statsbegravelsen for president Déby i N’Djamena i Tsjad 23. april. Frankrikes president Emmanuel Macron satt fremst sammen med general Mahamat Idriss Déby, som nå har sikret seg makten etter sin far. Foto: Christophe Petit Tesson, Pool/Reuters/NTB

Til makten med fransk støtte

Déby kom til makten i ett militærkupp i desember 1990. Før han kom på kant med president Hissène Habré var han Tsjads forsvarsminister. Han var utdannet helikopterpilot før han ble sendt til den prestisjefulle militære skolen Ecole de Guerre i Paris. Etterpå ble han general og president Habrés rådgiver.

I 1989 trodde Habré at Déby planla statskupp, men Déby rømte til Darfur i Sudan før Habré fikk tatt ham. Habré klarte derimot å fange Déby’s fetter og kompanjong Hassan Djamous, og torturerte ham til døde.

Déby samlet en gruppe på ca. 2000 mann, de fleste arbeidsløse og marginalisert av Habré’s regime, som han trente militært i Darfur i noen måneder. Han fikk materiell og finansiell støtte av Kadafi i Libya og Omar el Bashir i Sudan.

På tross av forsvarsavtalen Tsjad hadde med Frankrike, løftet ikke Frankrike en finger for å forsvare president Habré da Déby og hans rebeller nærmet seg hovedstaden N’Djamena i november 1990. Da Déby entret hovedstaden 1. desember. hadde president Habré allerede flyktet. Han hadde tatt med seg alt et Herkules lastefly kan ta av dollar, gull, diamanter og biler.

I ettertid viste det seg at Frankrike hadde spilt et dobbeltspill, hvor de også hadde drevet militær etterretning for Déby under hele framstøtet fra Darfur til N’Djamena.

Da var tellekorpset i Débys egen hjemkommune, Amdjarasse, litt uheldig, og han fikk 106 prosent av stemmene der.

Ufrihet, valgfusk og bestikkelser

I sin første radiotale til folket, 2.desember 1990, sa Déby at han ikke hadde kommet med gull eller penger, men med frihet. Folket jublet! De hadde levd i åtte år under en autoritær, militær president som i 2016 ble dømt til livsvarig fengsel for folkemord, tortur og voldtekter av en internasjonal spesialdomstol. Men Déby levde ikke opp til sin inntredelsestale, og det var lite jubel å spore i N’Djamena i de 30 årene han var Tsjads president.

Litt mer frihet fikk innbyggerne riktignok under Déby. Allerede i 1991 ble det lovlig å etablere private aviser og radiostasjoner. Men Tsjad ligger på 123.-plass av 181 land i Reportere uten grensers rangering av pressefrihet i verden.

Politiske friheter står det imidlertid ikke like godt til med. Freedom House gir Tsjad 3 av 40 mulige poeng for politisk frihet og rangerer det på linje med Hviterussland, men langt dårligere enn Russland.

Det tok seks år før generalen som hadde tatt makten ved ett statskupp, organiserte landets første presidentvalg. Valget i 1996 vant Déby selv med god margin. Han vant også neste valg i 2001. Da var tellekorpset i Débys egen hjemkommune, Amdjarasse, litt uheldig, og han fikk 106 prosent av stemmene der.

Da det nærmet seg neste presidentvalg, fikk Déby omgjort Grunnloven som stadfestet at en president bare kunne velges to ganger. Ryktene sa at han hadde betalt alle medlemmene i nasjonalforsamlingen ca. 10.000 kroner for å få dem til å omgjøre Grunnloven. Dermed vant han valget i 2006 også.

Til stor irritasjon fra mange, inkludert to av hans mektige nevøer, tvillingene Tom og Timan Erdimi. De forlot sine stillingen i onkelens konglomerat, dvs. statlige stillinger med store muligheter for korrupsjon, og startet en militær opprørsgruppe med base i Darfur i Sudan. De var en hårsbredd fra å ta makten i både 2006 og 2008.

I februar 2008 var de, sammen med en rekke andre opprørsgrupper, så nær presidentpalasset i N’Djamena at franske militære styrker rykket ut og forsvarte Déby. Det samme skjedde i 2019. Da bombet Frankrike rebellene med sine Mirage 2000-fly stasjonert i Tsjad. Déby hadde spurt om fransk hjelp, for han stolte ikke på at sine egne soldater ville forsvare ham. Déby fryktet, sannsynligvis med rette, at hans egne soldater ville desertere og kjempe på opprørernes side.

Ulike opprørsgrupper har i årevis utfordret makten i Tsjad og Sahel-regionen. Foto: Finbarr O'Reilly, Reuters

Frankrike igjen?

Men i april i år forholdt Frankrike seg passivt. Om Déby spurte om militær hjelp da rebellene krysset grensen fra Libya 11. april, vet vi ikke. Kanskje trodde han ikke at rebellene var sterke nok til at han trengte hjelp? Kanskje ville han vise sitt folk at han hadde kontroll over sin egen hær? Eller kanskje han spurte Frankrike om hjelp, men uten å få det?

Uten Frankrike hadde ikke Déby beholdt makten så lenge som han gjorde. Men Déby har også vært viktig for Frankrike. Da jihadister nærmet seg Malis hovedstad Bamako i 2013, fikk Frankrike hjelp av styrker fra Tsjad for å hjelpe Malis regjering å gjenvinne en viss kontroll over landet. Siden da har Tsjads styrker vært svært aktive og uredde i møte med opprørere i Sahel-beltet.

Sønnen til avdøde president Déby, general Mahamat «Kaka» Idriss Déby (37), fungerer nå – i strid med Grunnloven – som Tsjads president og skal lede et militært overgangsråd i 18 måneder før neste presidentvalg. Han var sjef for styrken som hjalp franskmennene i Mali.

Tropper fra Tsjad er også svært viktige i bekjempelsen av Boko Haram. Det er nå tilvomt om Tsjad nå har kapasitet til å stille med tropper i denne kampen. Dermed kan drapet på Déby (far) og overføringen av makten til Déby (sønn) bety mye også for hele Sahel.