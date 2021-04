Hvorfor bli lærer?

DEBATT: Færre og færre studenter ønsker å bli lærere. Det er med stor bekymring vi igjen ser at antallet førstevalgsøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller.

«Med lærermangelen følger fremtidige arbeidsplasser for de som velger å søke seg til arbeid i barnehager og skoler», skriver Bjørnar Gundersen. Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Debattinnlegg

Bjørnar Gundersen Lærer og praksisveileder, medlem av Stavanger Ap

I år var nedgangen samlet sett med 4,3 prosent, viste tall fra Samordna opptak. I fjor falt de med 6,9 prosent. Dette skjer samtidig med at vi har betydelig lærermangel allerede, og at rekordmange lærere i år søker om tidlig pensjon. Samlet krever situasjonen at vi må ta skikkelig grep. slik at vi får flere kvalifiserte lærere i norske klasserom. Det er svært bekymringsfullt at ikke flere studenter ser verdien av å søke seg til et av våre viktigste yrker!

Mediedekning

Hvorfor i all verden skal det friste studentene å søke seg til læreryrket når mye av det de leser i avisene og ser på tv er negativt ladet?

Lærerne har stått i frontlinjen under pandemien. Vi blir fortalt at vi er en samfunnskritisk gruppe, uten at dette viser igjen verken i arbeidsreduserende tiltak eller på lønnsslippen. Arbeidspresset er utvilsomt høyt, og stadige endringer i arbeidshverdagen gjennom pandemien fører til stor slitasje. Mange lærere velger seg bort fra yrket, og nyutdannede melder år etter år om det såkalte praksissjokket. Studenter trenger fortsatt mer veiledet og vurdert praksis gjennom studiene. Karrieremulighetene etter endt utdanning er foreløpig begrensede. Sist, men ikke minst, har lærerne et etterslep over flere år når det gjelder reallønn. Hvorfor snakker ingen om dette når rekrutteringen svikter så markant?

Anerkjennelse og muligheter

At en fremtidig norsk- eller engelsklærer må ha karakteren fire i matematikk fra videregående, faller på sin egen urimelighet. Matematikkarakteren definerer så absolutt ikke hvem som kan bli en fantastisk lærer. Det er trist å se studenter som gjerne har 5 i snitt fra videregående skole og 3 i matematikk, bli fratatt muligheten til å undervise fremtidens barn og unge.

Vi trenger flere faglige karriereveier i skolen slik dyktige lærere kan få nye muligheter til profesjonell videreutvikling, samt bidra til at skolen oppleves som en vital og spennende arbeidsplass.

Tall fra 2019 (Statistisk sentralbyrå) viser at 33.100 personer med skolerettet lærerutdanning har sitt hovedarbeidsforhold utenfor skoleverket. Funnene viser at yrket ikke anerkjennes og verdsettes godt nok.

Gleder meg til å gå på jobb

Nå må vi ta signalene på alvor! Studentene fristes ikke foreløpig, forståelig nok, til å ville gå inn i et av våre viktigste yrker. Det er utrolig synd. Jeg opplever lærerhverdagen som hektisk, men dagene er innholdsrike og spennende. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag og møte elever i et av de mest meningsfulle yrkene vi har! Samarbeid og sosialt samspill mellom kolleger bidrar til høy trivsel, og yrket gir meg et stabilt arbeidssted. Med lærermangelen følger fremtidige arbeidsplasser for de som velger å søke seg til arbeid i barnehager og skoler. Potensialet er skyhøyt. La oss fremsnakke yrket og ta signalene til alle som jobber i barnehager og skoler på alvor.

Anerkjennelse på lur? Nå er det lærernes tur!