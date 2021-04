Rusreformen fortjener å være noe annet enn en politisk popularitetskonkurranse

DEBATT: Alle er tjent med at debatten nå kommer inn i et mer konstruktivt spor.

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, taler på landsmøtet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Debattinnlegg

Ine Haver Kommunestyreremedlem i Stavanger (Ap)

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte vedtok fredag 16. april å stemme ned regjeringens forslag til rusreform. Det har utløst en temmelig heftig debatt der ikke alle utspill har vært like saklige eller like velbegrunnede.

For oss som har lest vedtaket som ble gjort på Ap-landsmøtet, er det nesten uvirkelig å se beskyldningene som nå kommer mot partiet. Noen har hevdet at Ap nå har lukket døren for en utvikling av ruspolitikken. Andre påstår at partiet vil kriminalisere sårbare barn. Noen har antydet at Ap-flertallet er forskningsfiendtlig og følelsesstyrt, og at vi dytter samfunnets svakeste lenger ned i rennesteinen. Dette er selvsagt ikke riktig.

Les også Hadia Tajik, 2017: Nei til straff for rusavhengige. Hadia Tajik, 2021: Landsmøtet har alltid rett

For å ta det viktigste først. Også vi i Ap er enige i at dagens politikk på rusområdet kan og må forbedres. Dette viser også igjen i vedtaket som faktisk ble gjort på landsmøtet, og som det kan se ut som om mange av dem som nå reagerer faktisk ikke har lest.

Vedtaket inneholder forslag til hvordan politikken på dette området kan utbedres. Selv om vi ønsker at det fortsatt skal være straff for bruk og besittelse av narkotika, vil vi ha unntak for tunge rusavhengige. Vi vil dessuten begrense hvor lenge en slik straff står på rullebladet.

Samtidig mener vi det bør komme en sterkere satsing på forebygging blant barn og unge, der reaksjonen i utgangspunktet bør være en god, tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene. Dessuten ønsker vi en skikkelig behandlingsreform med vekt på blant annet ettervern, ressurser til kommunene, botilbud med avstand til rusmiljø, rusmestringsenheter i alle landets fengsler og faglig oppfølging av pårørende. I tillegg ønsker vi at det skal oppleves trygt å be om hjelp for dem som sliter med rus.

Dette er gode forslag som bør inn i en diskusjon som munner ut i at et flertall på Stortinget kan samles om en felles løsning til beste for alle som sliter med rus. Vi er glade for å se at Høyre allerede har åpnet for en slik diskusjon med Arbeiderpartiet. Dette feltet er for viktig til å kun være en arena for en politisk popularitetskonkurranse.

Selv om mange synes å mene at Ap har lukket døren for en rusreform, er ikke dette riktig

Etter det ble kjent at regjeringens forslag til rusreform ikke hadde flertall i Arbeiderpartiets landsmøte, kokte det både hos aviskommentatorer og på sosiale medier.

LES OGSÅ: Aftenbladets Hilde Øvrebekk: Ap drepte rusreformen

Denne saken engasjerer. Og det er vi glade for. Det er fremtiden til noen av samfunnets aller svakeste som står på spill. Få har en tyngre hverdag enn dem som har sunket lengst ned i rusmisbruk. Men det handler også om hvilke signaler vi sender til våre ungdommer om hva slags syn samfunnet har på rusmidler som vi vet kan sende dem inn i en spiral som virkelig kan skade dem.

I Arbeiderpartiet ønsker vi å finne en løsning som kan ivareta både dem som i dag sliter med tung rusproblematikk, og hvordan vi kan forhindre at nye ungdommer havner i en tilværelse der avhengighet styrer hele livet. Alle forstår at straff alene ikke kan forhindre nye narkotikaofre, eller hjelpe alle dem som allerede sliter, ut av uføret. Det må det andre tiltak til for å gjøre. Men vi bør i det minste være sikre på at et tiltak som å avkriminalisere narkotiske stoffer ikke fører til at flere oppsøker det.

Les også Her er Arbeiderpartiets nye politikk

Og om vi etter hvert skulle ende med å gå den veien, bør både apparatet som skal ivareta de tyngste rusmisbrukerne og tiltakene som skal hjelpe dem som er på vei inn i en ruskarriere tilbake til samfunnet, først være på plass. Selv i Portugal, som mange av tilhengerne av regjeringens rusreform viser til, ble liberaliseringen av ruslovgivningen fulgt opp med doblede overføringer til kommunene. Disse midlene ble brukt til forebyggende og oppfølgende arbeid.

Selv om mange synes å mene at Ap har lukket døren for en rusreform, er ikke dette riktig. Tvert imot står døren for et samarbeid om en ny politikk på dette området vidåpen. Men det haster å komme til enighet. Det er i det minste de fleste enige om.