Hvor mye kan vi forurense bare for moro skyld?

«I gleden over vår og kubikk har Aftenbladet glemt den andre siden av vårsleppet, nemlig CO2-utslippet», skriver Per Oscar Knudsen. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Per Oscar Knudsen Stavanger

DEBATT: Aftenbladet spanderer en helside på feiringen av vårsleppet 3. mai, og vi leser om godt voksne menn (og noen damer) som koser seg på sine MC-er i lange køer gjennom distriktet.

Men i gleden over vår og kubikk har Aftenbladet glemt den andre siden av vårsleppet, nemlig CO₂-utslippet. En stor motorsykkel setter et betydelig klimafotavtrykk. En «high performance»-sykkel kan ha et CO₂-utslipp som er høyere enn en 2,5 tonn Volvo XC 90 SUV med en to liters bensinmotor på 250 KH.

I en kortesje med nye og gamle sykler i saktegående kø, blir det ikke mye feil å beregne et gjennomsnittlig utslipp på 135g CO₂ pr. km. Med det som utgangspunkt har de 3500 store motorsyklene sluppet ut 174 tonn CO₂ i løpet av den 370 kilometer lange rundturen over Jæren. Å kjøre MC gir sikkert mye glede og moro, men hvor mye kan vi forurense bare for moro skyld?