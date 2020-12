Vi har ingen å miste – verken i høytidene, eller en helt vanlig dag

SELVMORD: På grunn av pandemien er ekstra mange ensomme og isolerte denne julen. Våg å bry deg om noen som sliter, og ikke vær redd for å spørre om de sliter med selvmordstanker. Det kan redde liv.

Julen er en ekstra tøff tid for dem som sliter. Dersom du er bekymret for noen, våg å bry deg. Det er hjelp å få. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ine Haver Stavanger Arbeiderparti

Det er snart gått ett år siden hele Norge mottok den triste nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Første juledag 2019 tror jeg står sterkt i minne hos de fleste av oss, og om ikke lenge er vi på vei inn i en ny jul.

Konsekvensene av Ari Behns selvmord førte til at hjelpetelefonene ble nedringt av mennesker som var i sterk psykisk smerte, og strevde med livet. Dette førte også til at Regjeringen i januar 2020 valgte å øke bevilgningene til Kirkens SOS og Mental Helse med 10 millioner kroner. Så mye berørte ett selvmord en hel nasjon.

Ari Behn var pappaen til tre nydelige jenter. Dessverre ble han også en av mange menn som selv har valgt å ende sitt eget liv. Tallene for 2019 er ennå ikke tilgjengelige, men i 2018 var det 671 registrerte selvmord i Norge. 469 menn og 202 kvinner som ikke lenger maktet tilværelsen. Det var det høyeste tallet vi har sett siden 2001. Dette er bare toppen av isfjellet, for vi vet at det er store mørketall.

Pandemien forsterker

Dette året kan har det kommet ytterligere en utfordring for dem som sliter. Som følge av pandemien er flere mennesker rammet av ensomhet og isolasjon. Dette er kjente risikofaktorer, og vi vet ikke ennå hvordan tallene vil se ut for 2020. Men det vi har kunnskap om er at julen, som andre høytider, gir ekstra utfordringer for dem allerede som sliter.

For Stavanger Arbeiderparti er dette en svært viktig sak. Vi vil at innbyggerne i Stavanger skal vite at det er hjelp å få, og vi ønsker et samfunn som er godt beskyttet mot selvmord. Denne saken er så viktig at vi har konkludert med en egen plan for selvmordsforebygging. Et samlet kommunestyre sa ja til denne planen, så selvmordsforebygging engasjerer utvilsomt på tvers av alle partier.

Men hvorfor trenger vi en slik plan, og hvordan vil denne planen komme innbyggerne og samfunnet til gode? Vi trenger en slik plan fordi selvmord, selvmordsatferd er et eget fagfelt som krever spesifikk kunnskap. Forskning viser også at alle mennesker kan komme til et punkt i livet hvor selvmordstanker kan melde seg.

Glade for nullvisjon

Vi trenger tiltak som når ut til flest mulig i alle aldersgrupper fra barn til eldre. Det er selvsagt viktig å benytte de eksisterende ordningene, men i tillegg trenger vi ordninger og tiltak som utfyller de eksisterende tiltakene. Vi trenger tiltak som treffer, slik at man kan sette inn riktig hjelp til riktig tid.

Og vi trenger enda mer åpenhet og kunnskap om tema. Det er viktig for Arbeiderpartiet at en plan ikke bare blir en plan. For selv om regjeringen har innført en nullvisjon for selvmord, er det vår plikt som lokalpolitikere å sørge for å sette denne planen ut i livet i Stavanger kommune.

Det at regjeringen også har laget en slik plan er bra, og man bør da forvente at det også ligger noen økonomiske forpliktelser i dette hvis de mener alvor. Men alt er ikke opp til politikere og fagfolk. Nå som det snart er jul, vil jeg gjerne gi en påminnelse til deg som leser dette. Dersom du er bekymret for noen, husk at det ikke er farlig å spørre om de går med selvmordstanker. Vi må bry oss om hverandre. Det kan faktisk redde liv.

Hjelpetelefoner:

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helse: 116 123