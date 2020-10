«Kvinnepolitiet»

Madeleine K. Albright, tidligere utenriksminister i USA, er sitert på “There is a special place in hell for women who don't help other women." Sitatet handler om hvor tøft det er å være kvinne i fremskutte posisjoner, og hvor kjipe andre kvinner kan være.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Når jeg ser bokomslaget til Tajik ser jeg en sterk, trygg og vakker kvinne, skriver Kristine Gramstad Wedler i dette debattinnlegget.

Debattinnlegg

Kristine Gramstad Wedler

Det var virkelig spesielt å lese innlegget til Karoline Holmboe Høibo som signerer med tittelen Fakultetsdirektør, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Her har altså en kvinnelig fakultetsdirektør brukt sin tid på å fortelle verden at Hadia Tajiks veivalg i det å være kvinne er feil. Innlegget sitt baserer hun på hvordan Tajik ser ut på forsidebildet til boken hennes «Frihet».

Les debattinnlegget til Høibo her: Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

Forsidebildet til Tajik er ikke bare feil det «øydelegg både for hennar politiske bodskap og for andre unge kvinners moglegheit til å virke politisk i framtida». Og det blir mye verre senere i innlegget. Ifølge fakultetsdirektøren ser bilder ut som om «Hadia Tajik er på veg heim frå glamourfest» og Holmboe Høibo spør retorisk om «Er fargevalet og posituren meint å leie tankane mot 50 Shades of Grey». Til sammenligning hadde (den mannlige) bokanmelderen i Stavanger Aftenblad INGEN kommentar til forsidebildet, og ga innholdet en velfortjent femmer.

Jeg må dessverre stadfeste at det selvoppnevnte kvinnepolitiet lever i beste velgående. Jeg er helt sikker på at Tajik har skuldre til å bære den malplasserte og nedrige kritikken. Derimot kan ikke jeg som kvinne og medsøster finne meg i at kvinnepolitiet forteller andre kvinner hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal kle oss. Innlegget fra Holmboe Høibo bør føres opp som pensum på eget hennes fakultet for å lære at det selv i 2020 finnes kvinner som legitimerer angrep på kvinner på grunn av bekledning. Kvinnepolitiet kobler her nestlederen i Norges største parti til både glamourfest og «50 shades of Grey».

Artikkelforfatter Kristine Gramstad Wedler har tidligere vært aktiv politiker i Arbeiderpartiet, men har i dag ingen aktive verv i partiet. Hun jobber nå som sekretariatsleder for Bymiljøpakken. Foto: Fredrik Refvem

For mange av oss kvinner er det vanskelig nok å leve opp til egne forventninger til oss selv i næringslivet, organisasjonslivet og familielivet. Dersom vi i tillegg skal ha fakultetsdirektører som rakker ned på oss for hvordan vi ser ut på bilder, da tror jeg noen må ringe 1960-tallet for å be dem ta tilbake kvinnesynet sitt. For det er rart med det, hvor mange feil vi som kvinner kan gjøre, ifølge kvinnepolitiet. Vi kler oss for bra, vi kler oss for dårlig, vi har feil hårklipp, vi sitter feil, vi er for mye med barna våre, vi er for lite med barna våre. Jeg er selv mor til en jente. Hun er tre år. Jeg håper inderlig at kvinnepolitiet har kapitulert når hun en gang i fremtiden er stor nok til å lese regionens største avis.

Les bokanmeldelsen: Hadia Tajik reflekterer klokt, opent og nysgjerrig om det meste. Hadia Tajik reflekterer klokt, opent og nysgjerrig om det meste. Bortsett frå krisa i Arbeidarpartiet.

En av de aller viktigste tingene vi må være enige om er at kvinners veivalg i det å være kvinne, er det kvinnen selv som tar. Likestilling er for de som har er kortklipt, og for de som har langt hår. Likestilling er for kvinner som går med skjørt, og for de som velger bukser. Feminister kommer både med og uten sminke. Likestilling er å være den du er, og å ha krav på å bli tatt alvorlig.

Når jeg ser bokomslaget til Tajik ser jeg en sterk, trygg og vakker kvinne. Jeg ser et forbilde, som inspirerer med sin klokhet. Jeg ser en leder. Jeg ser en kvinne som eksemplifiserer tittelen sin «Frihet». For det er virkelig frihet å velge å være seg selv, og samtidig ta for gitt å bli tatt seriøst. I 2020 skal ikke det være motsetning mellom å være råflott og det å være seriøs.