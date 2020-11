Norad og keiserens nye grønne klær

DEBATT: Fredag 23. oktober var jeg på Kåkånomics-debatten «Oljefyrt utvikling – eller grønnvasket bistand?». Jeg trodde jeg hadde kommet til en eventyrfestival.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell, fortalte et selvmotsigende fabeleventyr om at det var bedre for utviklingslandene å leve i fattigdom i fremtiden med grønn energi enn i rikdom med olje», skriver Christian Munch Hansen. Foto: Berit Roald

Debattinnlegg

Christian Munch Hansen Siv. ing., Bru

Gjennom «Olje for utvikling»-programmet (OfU) har Norge bistått utviklingsland med forvaltning av egne petroleumsressurser, men nå mener Norad at programmet skal utvikles til å legge mer vekt på fornybare energikilder.

Kort eventyr-referat

Godt, dere får nå et kort referat fra debatten: Rektor Klaus Mohn innledet med å fortelle et kort og mørkt eventyr om den onde heksen – oljen – som heldigvis ble raskt slått i hjel – mørkt og dramatisk. Deretter var det direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell, som hardt og brutalt slapp giljotinen og fortalte et selvmotsigende fabeleventyr om at det var bedre for utviklingslandene å leve i fattigdom i fremtiden med grønn energi enn i rikdom med olje, selv om Norad også har som hovedmål å avskaffe fattigdom.

Så lettet depresjonen heldigvis da vår utviklingsminister, Dag-Inge Ulstein (KrF), kom og beriket oss med en laaaaang og gloriøs, men litt søvndyssende eventyrpreken som visst nok inneholdt noe om klimaendringer og avlinger, men som så vidt jeg kunne forstå, heldigvis endte lykkelig med at det nye programmet fra Norad skal skubbe oljen ut og den grønne energi inn. Der var også sterke indikasjoner på at han selv spilte hovedrollen og helten i eventyret.

Så var det Berit Tvedt, direktør i Petrad, som tok oss med i et spennende eventyr a la Alice in Wonderland hvor ingenting er virkelig og alt er riktig og galt. Men gleden, spenningen og lettelsen i salen forsvant hurtig da siste deltager i panelet, professor i samfunnsfag Ketil Fred Hansen ble presentert. Hans sosialrealistiske eventyr gjorde kynisk og fornærmet oppmerksom på at Norge, via Equinor og Norfund, tjente mer på utviklingslandene enn de investerte.

Heldigvis dvelte panelet ikke så lenge med denne litt ubehagelige innvendig mot grønne og svarte englevinger. Etter at styringsmaktene hadde presentert den ufeilbarlige sannhet, måtte Klaus Mohn i skinndemokratiets hellige navn med en meget hurtig avslutning spørre salen om der var noen spørsmål. Et par stykker ble plukket ut, men to av dem var litt kritiske, så Mohn avsluttet derfor denne eventyrlige seanse før debatten kom i gang. Vår utviklingsminister kommenterte at det «var fantastisk med gode boksekamper i debatten, som jo fører til bedre løsninger2. På vei ut spurte jeg vakten om det hadde vært noen boksekamper bak i salen for jeg hverken så eller hørte noen. Men nei det hadde det ikke vært!

Har det grønne skiftet skjedd?

Så, fra parallelsamfunnet i Oslo, som tror at det grønne skiftet allerede har skjedd, til fakta:

Norge er det land i verden som har utviklet sine petroleumsreserver på den mest intelligente måten, både forvaltningsmessig, strategisk, teknologisk og økonomisk. Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet har utviklet regelverk som antageligvis er de beste som finnes og som plasserer ansvaret for forbedring og utvikling hos industrien. OfU har gjort en strålende jobb som bl.a. har manifestert seg i at når man som utenlandsk oljeselskap diskuterer med f.eks. noen vestafrikanske land, oppdager man at de har fått et regelverk som kan minne om de norske, samt at det blant annet er norsk fortjeneste at faklingen av gass i Afrika nesten har opphørt!

Ja, det overføres mange dubiøse finanser til skatteparadiser av ulandseliten, men viten og kompetanse kan de ikke overføre, og det er denne som utvikler landene både økonomisk og politisk, selv om det tar tid. Det er altså denne kompetanse Norad ønsker å fjerne og erstatte med kompetanse på grønn energi. Så la oss se litt på kvaliteten på denne: Bortsett fra vannkraft, ligger den grønne energiindustrien i Norge faktisk slik an som oljebransjen gjorde for 50 år siden.

Vi har introdusert en vindmølleindustri helt uten styring med alle de politiske, finansielle, miljø- og konsesjonsproblemer man kan tenke seg. Grønne avgifter utfordrer demokratiet. Datasentre vet ikke hva de skal bruke overskuddsvarmen til. Grønne sertifikater og kvoter er blitt til et finansielt pyramidespill, og de finansielle gribber boltrer seg i umodne grønne investeringer, skapt av en ukritisk politikk og retorikk som til og med tillater spekulasjon med fellesskapets midler fordi de kaller seg grønne.

Ubehagelige spørsmål

Er det denne fantastiske kompetanse vi skal eksportere til de stakkars utviklingslandene? Disse landene har bruk for billig og pålitelig energi for å skape vekst og utvikle industri. En ny studie har vist at konsekvensen av å implementere Parisavtalen i utviklingsland vil øke fattigdommen. La de med vår hjelp nyte litt godt av oljen, som har gjort oss rike, før vi kanskje om 10 år er klare for å lære fra oss om den grønne omstillingen.

Men dette dilemma er ikke det eneste for Norad. Den største hindringen for det grønne korstoget i utviklingslandene vil komme til å være kineserne. Gjennom sin silkeveikolonialisme har de kjøpt opp ufattelig mye infrastruktur, eiendom, og petroleumsindustri, og utviklingslandene er i dyp gjeld til Kina. Tror vi at kineserne har den minste interesse i at Norad kommer og blander seg inn i deres virksomhet?

Til slutt må jeg jo stille det ubehagelige spørsmålet: Norske politikere og myndigheter har mange flinke og intelligente folk. Kan logikken bak en forhastet grønn politikk være at man ønsker å fjerne oppmerksomheten fra vår egen olje- og gassproduksjon ved hjelp av grønn forkledning og grønn retorikk?