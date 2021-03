Pia Myrvolds sumeriske kunst, problematisk?

DEBATT: Det vi fremstilles for i Pia Myrvold sin utstilling «The Sumerians on Holiday» på Tou scene, er så langt ifra den virkelige historien at jeg blir nødt til å spørre, litt samfunnskritisk, om formålet med utstillingen.

Pia Myrvold arbeider her med performance-serien «The Sumerians on Holiday» i november i fjor. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Lise Behné Eie Kunstner, Stavanger

I helgens utstilling introduserer Pia oss for sumererne. Sumeria er en eldgammel sivilisasjon som fant sted i dagens Irak. Sumeria er en viktig del av verdenshistorien, fra 4500 til 1900 f.Kr. Sumererne er kjent for sitt skriftspråk, håndverk, jordbruk, matematikk og samfunnsdannelse. Vi lærer ikke mye om Sumeria gjennom det norske skolesystemet, noe som trolig gjenspeiler hvor eurosentrisk det norske pensum er.

I Pia sin utstilling er sumererne avatarer, ifølge Pia er de futurister fra urtiden sendt for å lære om jordbeboerne. Utstillingen spiller på konspirasjonsteorien om sumererne som aliens, sendt til jorden for å manipulere DNA og planlegge framtiden. Pia sitt virke, derimot, er både en kleslinje, dansere, photoshoots på motorsykkel. Det vi fremstilles for er så langt ifra den virkelige historien at jeg blir nødt til å spørre, litt samfunnskritisk, om formålet med utstillingen.

Konspirasjonsteorier

Jeg er spesielt kritisk til hvilken som helst videreformidling av konspirasjonsteorier etter Qanons inntog i USA. Det er en sårbar politisk tid, og vi må ha gode og dype samtaler om hvilke narrativ vi skaper om den verden vi er en del av.

Vakuum av «frihet»

Kunstnere stilles ofte i et slags vakuum av «frihet» som tilsynelatende defineres som mangel på samfunnsansvar. Å anerkjenne kunst som felt er også å stille kunstnere ansvarlig for de politiske konsekvensene av arbeidet som de skaper. Jeg synes det er problematisk at Pia approprierer kultur for å appellere til publikum.