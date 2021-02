Arbeidstilsynet svikter varslerne

DEBATT: Varslerne sviktes av Arbeidstilsynet. Det må derfor etableres noe nytt, noe som kan gi varslerne et reelt vern etter varsling.

«Varslerne trenger noe mer enn et overbelastet Arbeidstilsyn», skriver Målfrid J. Frahm Jensen. Foto: Marie von Krogh

Målfrid J. Frahm Jensen Varsler og forfatter av «Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten»

Påstanden om at fem millioner sykefraværsdager kan være arbeidsrelaterte, er noe av det første som møter deg når du logger deg inn på Arbeidstilsynet.no. Trude Vollheim, direktør for Arbeidstilsynet, sier på nettsidene at det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet, både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for den enkelte arbeidstaker. I gode arbeidsmiljø går sykefraværet ned.

I «Arbeidsmiljøportalen» til Arbeidstilsynet kan en klikke seg innover og innover, og lære om gode arbeidsmiljø og om hvordan en forebygger sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Om portalen brukes eller ei, vites ikke. Det en iallfall vet, er at virkeligheten for varslerne er knallhard. Når arbeidsmiljøet tar kvelertak på en arbeidstaker, er det lite hjelp å få enten støtten skulle kommet fra arbeidsplassen eller fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstaker får et auto-svar om at varselet er mottatt, så blir det stille.

Får auto-svar

Arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold på arbeid, kan varsle Arbeidstilsynet. Når arbeidstakeren varsler, er det da å forvente at de responderer og sier noe om når varselet antas behandlet, men det skjer ikke. Arbeidstaker får et auto-svar om at varselet er mottatt, så blir det stille. Dager og uker går. Varsleren blir syk av påkjenningene og sykmeldes. Fastlegen varsler Arbeidstilsynet om det helseskadelige arbeidsmiljøet. Heller ikke legen mottar respons fra Arbeidstilsynet. Taushet!

Denne tausheten er helseskadelig. Det synes ikke som Arbeidstilsynet er klar over hvilke belastninger det medfører å varsle. De synes heller ikke å forstå helseskaden de påfører varslerne med sin taushet. Varsleren går anspent. Musklene blir vonde. Søvnen dårlig.

Når ikke gjennom

Varsleren prøver å kontakte Arbeidstilsynet via mail, men når ikke gjennom. På deres svartjeneste svarer en kontaktperson at grunnet et stort trykk pga. covid kan det ta noe tid før de kommer på banen. Det vil i realiteten si uker. Dette er ikke bare kritikkverdig, det er også helseskadelig.

Arbeidstilsynet tillegges flere og flere oppgaver, men for varsleren blir de mer og mer usynlige. Arbeidstakerens rettssikkerhet svekkes ytterligere av dem som skulle styrke den, nemlig Arbeidstilsynet. Det synes selvmotsigende at de først belyser hvor mange penger bedriftene (også helseforetakene) sparer på trygge arbeidsmiljø, for deretter å bli overarbeidet og usynlig for dem som varsler om – nettopp – helseskadelige arbeidsmiljø.

«Ka e du redd for?»

Politikerne må innse det, først som sist, varslerne trenger noe mer enn et overbelastet Arbeidstilsyn. Vi trenger et eget varslerombud med en egen stab som kan ivareta rettssikkerhet og de psykososiale behov til alle involverte parter i en varslingssak. Politikerne har makt til å gjøre endringer, men det kan synes som om de er imot et reelt vern for varslerne, uavhengig av parti? Det er kanskje betimelig å spørre som Sigvart Dagsland, «ka e du redd for?»