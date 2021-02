Hvordan «holde alle dører åpne» når du skal søke videregående skole

KRONIKK: Bidrar myten om at studiespesialisering er den beste og eneste veien til høyere utdanning, til utenforskap?

«Utdanningssystemet er nå innrettet slik at det er fleksible veier å gå, både hvis målet er et fagbrev og hvis målet er høyere utdanning. Hvis målet er at ungdommen skal få høyere utdanning […], så er den yrkesfaglige veien også en god mulighet. Tar du et fagbrev, har du en solid kompetanse i bunn,» skriver to forskere fra UiS og NTNU. Foto: Shutterstock/NTB

Debattinnlegg

Ida Holth Mathiesen Doktorgradsstipendiat ved UiS, seniorforsker ved NORCE

Trond Buland Forsker, NTNU Samfunnsforskning

«Gå praktisk til verks», skriver Stavanger Aftenblad på lederplass fredag 19. februar og tar opp behovene for faglært arbeidskraft og det svært problematiske faktum at 55.000 unge under 30 år står utenfor arbeidslivet.

Vår forskning på yrkesvalg og rådgiving i skolen har gjentatte ganger møtt på myten om «å holde alle dører åpne». Den handler om at å velge studiespesialisering er den beste muligheten til «å holde alle dører åpne» når det gjelder framtidige muligheter.

Vi mener at denne myten kan bidra til at flere faller utenfor arbeidslivet, ved at de gjør lite informerte utdannings- og yrkesvalg, – og at det er en myte som må avlives.

Aftenbladet nevner mange gode tiltak som har hjulpet på å få en bedre match mellom behov for fagarbeidere, lærlingplasser og lærlinger. Et arbeid som må styrkes og utvikles.

Mange foreldre vet for lite

Et annet poeng er at i disse dager, fram til 1. mars, skal årets 10.-klassinger velge sitt utdanningsprogram i videregående skole. Myten om at studiespesialisering er den beste måten å sikre at man «holder alle dører åpne» for sin egen framtid, lever i beste velgående blant ungdommer. Og særlig blant foreldre, hvor ikke alle har fått med seg utviklingen i videregående skole de siste årene.

Rådgivere i skolen forteller at de bruker mye tid på å fortelle foreldre om mulighetene som ligger i et yrkesfaglig utdanningsløp. Studiespesialisering er ikke den eneste veien til høyere utdanning, og hvor mange muligheter har du egentlig hvis du går ut av studiespesialisering med dårlige karakterer? Hvilke høyere utdanninger har du tilgang til da?

Flere veier til målet

Utdanningssystemet er nå innrettet slik at det er fleksible veier å gå, både hvis målet er et fagbrev og hvis målet er høyere utdanning. Hvis målet er at ungdommen skal få høyere utdanning – som vi ikke er sikker på at er et godt mål for alle og heller ikke bidrar til å sikre Norge den kompetansen vi trenger – så er den yrkesfaglige veien også en god mulighet. Tar du et fagbrev, har du en solid kompetanse i bunn.

Eller som Peder Kjøs påpekte viktigheten av i Aftenbladet 20. februar: Å ha en kompetanse du kan selge på arbeidsmarkedet. En praktisk kompetanse som kan brukes til mye, og du har uansett bevist at du er i stand til å lære og til å gjennomføre i forhold til krav som er satt. Du har skapt et solid utgangspunkt for å tre inn i arbeidslivet og få en trygg og stabil tilknytning.

Og som foreldre er det vel dette vi først og fremst må ønske for våre barn, at de skaper seg en kompetanse som gir grunnlag for et godt liv i et stadig skiftende arbeidsliv, ikke at de av prinsipp skal ta en høyere utdanning.

Med et fagbrev i bunn har du også muligheter til å utvide din kompetanse, om du skulle ønske det kan du komme tilbake til videregående skole og få studiekompetanse og gå videre inn i høyere utdannelse. Det er mange veier dit.

Fagbrev gir noe ekstra

Bransjene har lenge snakket om at en virkelig attraktiv ingeniør er hun som har et fagbrev i bunn. Men et viktig poeng er at med et fagbrev i bunn, så må du ikke ta høyere utdanning, men du kan hvis du vil. Dermed er virkelig alle dører åpne.

Med fullført studiespesialisering må du gå videre til høyere utdanning, fordi du har lite attraktiv kompetanse å selge i arbeidsmarkedet. Veien til en høyere utdanning kan bli lang og kanskje uoverkommelig, hvis du ikke trives eller ikke mestrer det utdanningsløpet du er i.

Å stå igjen med tre år på videregående skole med dårlige karakterer, eller ikke fullført utdanningsløp, gjør det vanskeligere å få en trygg tilknytning til arbeidslivet, og man kan ha lukket mange dører.

Valg lukker, valg åpner

«Å holde alle dører åpne» bør etter vår mening handle om å gi ungdommene muligheter til å lykkes, til å skaffe seg en kompetanse som gir dem innpass i arbeidslivet. Her bør den enkeltes interesser og muligheter til å lykkes ut fra sine forutsetninger veie tyngre enn at «alle må ha en høyere utdanning».

For det første må ikke alle det, og for det andre, å ta et fagbrev er heller ikke et hinder for dette målet, men kan derimot være en styrke. Kanskje bidrar myten om at studiespesialisering er den beste og eneste måten å holde alle dører åpne på, til at noen ungdommer får en vanskeligere vei inn i arbeidslivet.

Alle valg er også å velge noe bort, men hvis målet er å holde alle dører åpne, er det faktisk yrkesfag – ikke studiespesialisering – som holder flest dører åpne ved å gi ungdommene en fagutdanning som er attraktiv i arbeidslivet, og som de kan bygge videre på. Hvis de vil.

