DEBATT: Våger Stavanger å bli Norges første kommune som tar stjernehimmelen på alvor?

«At lysforurensing løftes som en politisk sak, vil bidra til å øke kunnskapene i kommunens administrasjon. Det er viktig for MDG», skriver Thomas Bendiksen og Ingvild Sørensen. Foto: Shutterstock/NTB

Thomas Bendiksen Medlem i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (MDG)

Ingvild Sørensen Kommunestyremedlem og varamedlem i Utvalg for miljø og utbygging (MDG)

Motorveien har tatt over for Melkeveien. Vi har drivhus, lysmaster, utelys og gatelys som lyser opp ikke bare gaten, men også alt rundt. Lysforurensing er negative konsekvenser av overflødig menneskeskapt lys. Det er sløsing med energi som gjør at det blir vanskelig å se stjernehimmelen. Lysforurensing er helseskadelig for mennesker og kan blant annet gi forstyrrelser i døgnrytme. Kunstig lys forstyrrer den biologiske balansen og kan på sikt føre til at arter dør ut. Både mennesker, dyr og natur har behov for nattens mørke.

Vi har mye å gå på før vi er en kommune som verner om nattemørket. Derfor fremmet MDG et forslag i Utvalg for miljø og utbygging (UMU) der en blant annet ser på hvordan Stavanger kan få sitt eget stjernereservat, og vi ble med på vedtaket fra Venstre om å bli en nasjonal foregangskommune i arbeidet mot lysforurensing. Våger Stavanger å bli Norges første kommune som tar stjernehimmelen på alvor?

Ingebjørg Folgerø fra Høyre kritiserer vedtaket. Vi er glade for at også Høyre sier de er opptatt av stjerner og nattemørket. Vi er takknemlige for at Venstre løftet forslaget om lysforurensing i UMU. Og vi er svært stolte av at utvalget vedtok ambisiøs politikk, nemlig punktet om stjernereservat.

Stjernereservat

International Dark Sky Places er områder som tar grep for å tilrettelegge for nattemørke og stjernehimmel. Vi har ennå ingen slike i Norge, men 130 byer, landsbyer områder i verden er med i ordningen.

Det finnes forskjellige versjoner av såkalte stjernereservater. Det er riktig at det finnes versjoner som er utopisk for Stavanger å oppnå. Høyre etterlyser realistiske premisser. Det ikke rart de syns det virker utopisk. Folgerø viser til den mest krevende utgaven, og velger å overse den som ville vært mest realistisk å få til hos oss – en versjon tilpasset byer, såkalte Urban Night Sky Places.

Et av stedene som er godkjent Urban Night Sky Place, er f.eks. Valle de Oro National Wildlife Refuge, 11 km sør for Albuquerque, New Mexico, en by med over 500.000 innbyggere.

Langs den ikke-lyssatte delen av ridestien i Sørmarka er det allerede mulig å se stjernene på klare kvelder. Det ville kanskje ikke kreve så mye av oss å bestemme at større deler av skogen skal være et sted der nattehimmelen er i søkelyset? Behovsregulert og retningsbestemt gatebelysning, bevisst holdning til valg av lyskilder og og en strammere regulering av lysskilt og fasadebelysning er relativt enkle tiltak som vil redusere lysforurensningen.

Øke kunnskapene

At lysforurensing løftes som en politisk sak, vil bidra til å øke kunnskapene i kommunens administrasjon. Det er viktig for MDG. Dette er enda en viktig sak for mennesker og natur som Miljøpartiet kjemper for. Riktig belysning er med på å gjøre Stavanger til en bedre kommune for naturen, og der færre penger går med til å sløse med lyset.