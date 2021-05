Geir Pollestad fremstår som historieløs

«Når Geir Pollestad (bildet) med sedvanlig frimodighet bruker sterke ord som hån mot bøndene, rammer det til fulle også Sp», skriver Johannes Kjøde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Debattinnlegg

Johannes Kjøde Hafrsfjord

Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Stortinget har lagt opp til at bøndene skal ha en inntektsutvikling som reduserer gapet til sammenlignbare grupper. Ettersom allerede første tilbudet fra regjeringen viser en noe høyere inntektsvekst for bøndene enn i de øvrige lønnsoppgjørene i år, burde det ligge an til at forhandlingene skulle gi bøndene et fortjent ekstratillegg i år.

Men da må partene forhandle. At krav og tilbud i landbruksoppgjørene har sprikt kraftig, har vært regelen i mange år med svært få unntak. Når Geir Pollestad med sedvanlig frimodighet bruker sterke ord som hån mot bøndene, rammer det til fulle også Sp. Verken han eller vi har lov til å glemme at Sp satt med landbruksministeren i åtte år representert av Riis Johansen, Brekk og Vedum.

I seks av disse årene lå tilbudet til bøndene ift. krav betydelig lavere enn årets, ja, for årene 2006 og 2007 så lavt som en tredel av kravet. I år ligger tilbudet på nær halvparten. Eneste året Sp- statsrådene ville tilby noe særlig mer enn dette, var i valgåret 2013 med 52 prosent av kravet.

For meg framstår derfor Geir Pollestad som historieløs. Han vet nok, men liker ikke å bli minnet om eget partis politikk i posisjon. Dette er ren populisme! I forhold til erfaringene med Sp’s landbruksministre, er det vanskelig å se at dagens statsråd kommer i noe dårlig lys hva gjelder landbruksoppgjørene.