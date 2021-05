Hurtigbåt som distriktspolitisk redskap

DEBATT: I løpet av den neste måneden skal fylkespolitikerne avgjøre hvordan hurtigbåttilbudet i Rogaland skal se ut fra 2023.

– Vi registrerer at rundt 80 prosent av alle foreslåtte anløp i forslag 3, er innen kommunegrensene for Stavanger og Sandnes, skriver Asbjørn Birkeland, Stian Bjørsvik og Gerd Helen Bø. Foto: Jan Inge Haga

Asbjørn Birkeland Ordførar i Sauda (Sp)

Stian Bjørsvik Ordfører, Kvitsøy (KrF)

Gerd Helen Bø Ordfører, Suldal (Sp)

Kolumbus har sendt ut tre ulike forslag på høring, og tilsynelatende er det forslag 3 som får bredest oppslutning. Vi ser ikke vekk fra at dette forslaget får størst tilslutning også i fylkestinget, men for at det skal være mulig å si at de vedtatte prioriteringskriteriene er lagt til grunn og distriktspolitiske hensyn er ivaretatt, vil det være helt nødvendig med en grundig bearbeiding og tilpasning av det aktuelle forslaget.

Norman-utvalget leverte i desember 2020 en utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, og peker på nødvendigheten av tiltak for velfungerende arbeidsmarkeder og infrastruktur som binder landet sammen.

Dersom vi virkelig ønsker bosetting i hele fylket vårt, må vi tenke annerledes.

Nødvendig tiltak

For Sauda, Suldal og Kvitsøy sin del er hurtigbåttilbudet et slikt nødvendig tiltak. Av kommunene som er omtalt i forslagene fra Kolumbus, ligger vi i hver vår ytterkant, Sauda og Suldal lengst øst, og Kvitsøy lengst vest. Selv om forutsetningene våre er forskjellige, har vi stor forståelse for hverandres utfordringer. Vi opplever selv at de forventningene og behovene vi setter ord på, handler om å sikre et hurtigbåttilbud på et minimumsnivå. Vi registrerer samtidig at rundt 80 prosent av alle foreslåtte anløp i forslag 3, er innen kommunegrensene for Stavanger og Sandnes. Dette er det grunn til å sette et spørsmålstegn ved.

Skal byområder i sentrum av Rogaland også fremover bli betjent av hurtigbåter på dagens nivå, på bekostning av områder i Ryfylke, som trenger hurtigbåt for å unngå rasutsatte strekninger og lang reisevei? Og skal vi virkelig ha en intern forskjellsbehandling mellom ikke-landfaste øyer, der hovedregelen virker å være at tilbudet blir dårligere og dårligere jo lengre unna Stavanger sentrum du beveger deg. Dersom vi virkelig ønsker bosetting i hele fylket vårt, må vi tenke annerledes.

Løfte om 33,5 millioner

Som ordførere er vi alt for godt kjent med begrensede ressurser, men vi er overbeviste om at det selv innenfor den vedtatte kostnadsrammen burde være mulig å bearbeide forslag 3, slik at vi får et hurtigbåttilbud som ivaretar distriktene. Og med tanke på at Rogaland nå har fått løfte om 33,5 millioner kroner ekstra til hurtigbåtene, burde det være mulig å finne løsninger.

Distriktspolitikk vil bli et tema i valgkampen som ligger foran oss. Vi håper fylkespolitikerne våre våger å gjøre noen valg nå, som gir substans til de fagre ord som da vil komme.