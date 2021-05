Kunsten å ikke love for mye

KOMMENTAR: Arbeiderpartiet vil «skape nye industrieventyr» i Rogaland. Men i likhet med Høyre er partiet mindre villig til å si akkurat hvordan de skal få dette til.

Titania i Sokndal. Arbeiderpartiet vurderer å etablere et statlig mineralselskap og et statlig hydrogenselskap for å få fart på industri som kan erstatte oljeinntektene. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arbeiderpartiet i Rogaland rullet ut det tyngste skytset da de onsdag orienterte pressen om sin plan for en ny industriell revolusjon i Rogaland. Leder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og fylkesleder Torstein Tvedt Solberg presenterte en «vekstplan» for Rogaland som inneholder mye interessant.

Men i likhet med det andre norske styringspartiet, altså Høyre, er Ap som vanlig forsiktige i sine formuleringer. Et parti med ambisjoner om å styre ved hjelp av forlik og forhandlinger og samarbeid vil naturlig nok vegre seg for å vedta en politikk som er skrevet uten forbehold og med for store bokstaver.

Aktiv næringspolitikk?

Dermed skal saker og ting «vurderes», eventuelt «utredes» eller «sees i sammenheng med». Det er en vesentlig forskjell mellom å «arbeide for» eller «ta initiativ til» og å faktisk garantere å få det gjennomført.

Ett eksempel: En av de mer grunnleggende skillelinjene mellom høyre- og venstresida i politikken handler om hvilken rolle det offentlige skal spille i næringslivet. Hvordan skal «aktiv næringspolitikk» defineres i 2021?

Mens Rødt for eksempel er krystallklare og sier at de vil nasjonalisere Equinor eller opprette nye statlige selskaper for å forvalte naturressurser, er Ap naturligvis langt mer forsiktige i sin tilnærming.

Hvem vet?

Ap vil «vurdere etablering» av et statlig mineralselskap for langsiktig og bærekraftig utvikling av næringen, og «vurdere å etablere» et statlig hydrogenselskap, og bruke eierskapet i Equinor og Statkraft til å gjennomføre en industriell utvikling av henholdsvis blå og grønn hydrogen.

Hvis Ap vinner valget, kan det altså bli flere statlige selskaper som skal drive fram en industriell nyorientering. Eller det kan ikke bli noe av. Så da vet vi det.

I likhet med Høyre satser nok Ap-ledelsen på at velgerne har andre krav og forventninger til styringspartiene enn de andre partiene, som i større grad kan unne seg luksusen det er å gå knallhardt inn i enkeltsaker.

Men samtidig er det jo ikke tatt helt ut av lufta når både Gahr Støre og Solberg dermed får kritikk for å være lite tydelige.

Fire eksempler

Presset av LO har Ap forlatt tanken om å ilegge oppdrettsnæringen grunnrentebeskatning, altså en ekstra skatt som ilegges næringer som benytter seg av fellesskapsressurser, slik oljeselskapene beskattes. Vil de innta samme holdning til vindkraft og mineralindustri? Det er uklart.

Når partiet lover økt satsing på rassikring, for eksempel i de livsfarlige Rødsliane på riksvei 13 i Suldal, kan de likevel ikke være helt konkrete på hva som vil skje i Rødsliane dersom Ap vinner valget. I stedet vises det til arbeidet med Nasjonal Transportplan. Det er akkurat det samme svaret som Erna Solbergs regjering gir i dag.

Og mener Ap at etablering av kraftslukende datasentre, som det er planlagt flere av i Rogaland, er «grønn industri» og dermed en fornuftig bruk av knappe energiressurser? Tja, si det. Jeg tar sjansen på å tippe at dette er noe de vil «se på».

Ap ønsker et «sterkt jordvern», men sier samtidig ja til industrietableringer og veiprosjekter som nettopp vil føre til nedbygging av matjord. Dette er en kjepphest hos meg, men det er vanskelig å komme utenom at de fleste erklæringer om hvor viktig det er med jordvern later til å fordampe så snart de konfronteres med ønsker om å bygge ned matjord. I sak etter sak etter sak.

Trenger handlingsrom

Det partiet tilsynelatende ber velgerne om, er en generell tilslutning til en «satsing», uten at partiet er innstilt på å komme med for mange krystallklare og konkrete lovnader.

Men igjen: For et styringsparti er dette ikke nødvendigvis så dumt. Dermed går ikke Ap inn i regjeringsforhandlingene i høst med bundet mandat. For Gahr Støre og hans stab vet jo at det mest sannsynlig blir forhandlinger med både Senterpartiet og SV, noe som vil gi milliardene bein å gå på.

Alt er lokalisering

Næringslivet i Rogaland vil studere planen til Arbeiderpartiet med interesse, for med mindre alle meningsmålinger er helt på viddene, er det Støre som vil lede regjeringen etter valget i høst. Det vil bli rift om de forretningsmulighetene som dukker opp dersom det kommer et sterkere statlig engasjement i næringspolitikken.

Og ettersom det aller meste i norsk politikk til slutt ender opp som en lokaliseringsdebatt, vil det selvsagt også bli snakk om hvor de eventuelle nye statlige selskapene for mineraler og hydrogen skal plasseres. I den saken kan vi regne med at Senterpartiet vil kreve en hånd på rattet.

Men hvis du spør Ap om det i dag, er svaret trolig at det er noe de må «se nærmere på», «utrede», eller «komme tilbake til». Det skulle heller ikke forundre meg om det må «sees i sammenheng».

Hvis Ap vinner valget, kan det altså bli flere statlige selskaper som skal drive fram en industriell nyorientering. Eller det kan ikke bli noe av. Så da vet vi det.

Fakta Aps sju satsingsområder Havvind Mineralressurser Kraftkrevende industri Reiseliv og turisme Hydrogen Matfylket Infrastruktur Les mer