Vi jobber for en ryddig og pen by

DEBATT: Forsøpling er et hverdagsproblem, som på en negativ måte påvirker Stavangers innbyggere. Høyre vil se på flere tiltak for å senke terskelen for enkel søppelhåndtering og redusere dumping av søppel.

«Vi mener vi har knekt koden for å lykkes og at nærdemokrati er nøkkel for å vinne kampen mot forsøpling og bedre avfallshåndtering», skriver Ingbjørg S. Folgerø og Federico J. Perales. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Medlem av Utvalg for Miljø og Utbygging, Stavanger Høyre

Federico Juarez Perales Storhaug kommunedelsutvalg, Stavanger Høyre

Våren er kommet. I takt med at stadig flere vaksineres i Stavanger, erstattes mørke og kulde med lange lyse dager. Vi er optimister og har stor tro på at det blir mye liv i byens parker og grønne områder, når sommeren endelig kommer og gjenåpningen av Norge går inn i fase 2 og 3.

Det er vel og bra at flere velger å utnytte de fine dagene og bruke flere av de flotte tur- og parkområdene i vår fantastiske by, men det kan også representere en utfordring når det gjelder forsøpling og avfallshåndtering. Dumping av søppel og en tro på at noen andre rydder opp etter oss, er et gjentakende problem. Kapasiteten i populære områder brukt av ungdom og barnefamilier på Vaulen og på Storhaug er sprengt. Naboene i disse og andre nabolag i Stavanger har reist spørsmål og bekymringer om denne problemstillingen.

Vi mener at en pen og ryddig by er en attraktiv by.

Nærdemokrati i praksis

Disse bekymringene har Høyre tatt videre. Vi har reist flere spørsmål gjennom ulike kommunedelsutvalg som har blitt løftet opp til Utvalg for Miljø og Utbygging, hvor Høyre har fått gjennomslag for å omprioritere kameraovervåking av utvalgte miljøstasjoner i Stavanger for å redusere risiko mot forsøpling. Varden på Storhaug er et godt eksempel. Det er dette det vi kaller «nærdemokrati i praksis».

Vi mener vi har knekt koden for å lykkes og at nærdemokrati er nøkkel for å vinne kampen mot forsøpling og bedre avfallshåndtering. Ved å følge denne tilnærmingen har vi blant annet fått vedtatt prioritering av smarte avfallsdunker i Godalen, Badedammen, Tou/Sjøpark og på lekeplassen Støperigata/Hesbygata i årsprogrammet for Park og Vei mot stemmer fra MDG, Sp og Ap.

Krav til næringsdrivende

Men vi stopper ikke der. Vi er et næringslivsparti, og derfor vet vi at også næringslivet vil være sitt ansvar bevisst. I vårt program har vi foreslått å stille krav til næringsdrivende om at de må rydde rundt egne utsalgssteder, særlig i sentrum og tettbygde områder hvor det skjer mye forsøpling.

Vi mener at en pen og ryddig by er en attraktiv by. Derfor vil vi sørge for at våre gater og nabolag blir rene, ryddige og pene.