Det er nok nå – restaurantbransjen trenger seks kortsiktige tiltak!

DEBATT: Mange mener mye om restaurantnæringen. Det er deres rett – min rett som restauratør er å påpeke den urett som serveringsnæringen, gjennom et helt år, har vært og er utsatt for.

Harde tak i restaurantbransjen om dagen, konstaterer Torill Renaa, her i sving på Pronto by Renaa på flyplassen, den ene av restaurantene hun og Sven Erik Renaa driver. Foto: Line Owren Fotografi

Torill Renaa Restauratør

Restaurantnæringen ber ikke om å prioriteres fremfor barn, unge, syke, gamle eller noen andre. Vi skal ikke stilles opp mot kulturnæringen, vi komplementerer hverandre. Noen restauranter, som våre, er tunge opplæringsbedrifter, en forlenget arm til de videregående skolene, og vi opplever selv hvor viktig det er at våre unge har noe å gå til. Og vi tar ansvar for gode smitteverntiltak.

Brutal utvikling

Som restauratør har jeg det siste året hatt tillit til styresmaktene, både de lokale og de nasjonale, og jeg har detaljert, tålmodig og ganske utmattende forsøkt å forklare hvilke tiltak som må iverksettes.

Det har vært en bratt og vond læringskurve, en brutal utvikling som kulminerte med nasjonal skjenkestopp i januar 2021 – så lov til å skjenke igjen i februar – før man igjen foretok inngripende restriksjoner i skjenketiden 14 dager senere. Alt på vår regning, og uten noen målrettet og effektiv tiltaksplan rettet mot oss som ble fratatt inntektsgrunnlag, uten annet enn en bønn om at vi må ha «tillit» til de reglene som blir påtvunget oss.

Det er tydelig at restaurantnæringen er det sjarmerende «barnehjemsbarnet» som alle vil ta selfie med, men som ingen vil ta med seg hjem og bli belemret med. Restaurantnæringen brukes til populistiske utspill og for å få spalteplass, men uten at vi tilbys annet enn medfølelse og et klapp på hodet. Dette betaler ikke regningene våre, det betaler ikke kostnadene ved de restriksjonene som vi nå har blitt påtvunget i over ett år.

Serveringsnæringen har null forutsigbarhet. Vi venter – igjen – nervøst på en varslet pressekonferanse som – igjen – kan påføre oss voldsomme kostnader. Vi tvinges til å skyve kostnadene foran oss, få betalingsutsettelser og ta opp lån, noe som vil ende med en stor og for mange uhåndterlig likviditet-skvis.

For hver regulering/nedstengning og hver eneste dag som går, havner flere og flere i en situasjon der man «kaster gode/lånte penger etter dårlige penger». Dette ville ikke ha vært mulig i noen annen næring.

Del av kulturlivet

I motsetning til annen kultur har vi ikke noe departement eller annen offentlig partner som tar ansvar for at vi ivaretas. Det vil koste samfunnet dyrt. Kulturlivet blir fattigere av dårligere mat. Vi har hatt økning i måltidsturisme til Norge, men med utarmingen av restaurantene er det snart igjen bare kjederestauranter som eies av investeringsfond. Gode, innovative restauranter er de store tiltakstaperne, selv om vi bidrar til verdiskaping hos både lokale produsenter, leverandører, hoteller, taxinæringen og mange andre.

Og husk at det er vi som gjennom våre lærlingprogrammer utdanner kvalifisert personell til f.eks. sykehjem og andre måltidsprodusenter. Og vi skaffer arbeidsplasser til masse unge mennesker.

Seks krav

Følgende kortsiktige tiltak må iverksettes:

Holde folk i jobb: Det er mye billigere for staten å ettergi arbeidsgiveravgiften enn at ansatte blir permittert. Ta bort arbeidsgiveravgiften fra og med januar, så vil mange flere bli stående i jobb, og det belønner de bedriftene som klarer å holde driften i gang tross korona. Lønnsplikt ved stadige nedstengninger må bort. Vi må få tilbakebetalt de faktiske utgiftene vi har hatt med dette, og få redusert antall fremtidige lønnspliktdager. Daglig leders lønn må inn som fast kostnad. Det må også lønn til ansatte som er uunnværlige for oppfølgningen av lærlinger. Lærlingetilskudd! Alle som har lærlinger, er en del av undervisningsopplegget. Vi driver med fagutdanning. Uten lærlingplasser stopper utdanningen. 100 prosent erstatning for inntektstapet bedriftene har på grunn av stans i alkoholsalget. Så er det greit for oss at bedrifter som går med overskudd, må betale tilbake mottatt tilskudd tilsvarende inntil 50 prosent av overskuddet. Da kan man til gjengjeld gi mer til hver bedrift, fordi færre vil søke og en del vil betale tilbake.

Det er viktig at tiltakene blir hurtig innført og hurtig utbetalt!

Langsiktig er det et absolutt krav at vi får like konkurransevilkår gjennom lik moms. Den må være 15 prosent for oss slik den er for hamburgere på bensinstasjoner og kiosker osv. Vi kan ikke bli straffet med høyere offentlig avgift for å drive et godt serveringssted, ikke en bensinstasjon. Det er ingen logikk i dette.

Innovativ kulturbygging

Den norske restaurantscenen har hatt en enorm utvikling når det gjelder kvalitet, bærekraft og sirkulær økonomi de siste årene. Dette er verdier som vi måles på internasjonalt. Denne innovasjonskraften er helt nødvendig for å gi lønnsomhet og et interessant fagmiljø også i framtiden. Men mangfold og innovasjon er helt avhengig av tiltak som treffer forutsigbart og over tid.

Restaurantnæringen må få sin rettmessige plass i det etablerte kultur- og næringslivet. Vi behøver politisk ryggdekning og anerkjennelse for det vi er: Seriøse arbeidsgivere som jobber knallhardt hver dag for å bygge en gastronomisk kultur, og som bidrar til utdanning, innovativt landbruk og turisme til Norge. Men vi trenger ikke flere «dialogmøter» eller festtaler. Vi trenger konkret, håndfast hjelp for å komme oss ut av en krise vi ikke har skapt selv. Og vi trenger den nå.