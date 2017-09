Det uforståelige er imidlertid at nesten ingen av passasjerene tar på seg selene. Jeg bruker bussen ofte og tar automatisk på meg selen. Det er min trygghet, på samme måte som jeg bruker sele i bil. Men det rare er at det er nesten ingen andre busspassasjerer som bruker dem. Etter hvert er jeg begynt å se etter antall brukere, men der er bare noen få, svært få, som tar dem på. Jeg trenger knapt fingrene på en hånd for å telle brukerne. De flinkeste er barn og foreldre med barn, og noen få eldre kvinner.

Selvsagt burde ingen være nødt for å stå i bussen, men det er ikke noe argument for at sittende passasjerer ikke skal bruke seler.

Tryggest og påbudt

I bil derimot bruker alle i dag seler, uansett hvor i bilen de sitter. Den tas på helt automatisk, fordi vi vet at det er tryggest og påbudt. Det er blitt en innarbeidet refleks hos alle. Hvis en passasjer i en bil ikke tar på seg selen, reagerer sjåføren og forventer at passasjeren adlyder.

Men det er ikke mindre farlig å sitte på i en buss hvis det skjer et trafikkuhell. I bussen blinker et blått lys ved oppstart fra hver stasjon, så alle påminnes om selen.

Argumenter mot at noen ved enkelte avganger må stå i midtgangen og at barnevogner ikke er bedre sikret, holder ikke. Selvsagt burde ingen være nødt for å stå i bussen, men det er ikke noe argument for at sittende passasjerer ikke skal bruke seler, som en sikkerhet både for seg selv og andre.

Kolumbus har installert seler for å trygge oss, og så vidt jeg vet er det lovpålagt at selene skal brukes også i buss der de er installert. Hittil har jeg ikke opplevd noen form for ekstern kontroll av sikkerhetsseler, så det er kanskje den eneste måten for å få folk til å bruke selene?

Kontroll og bøter?

Det er trist hvis det kun er makt og økonomi som skal til for at busspassasjerer skal tenke på egen og andres sikkerhet. Bussjåførene har det travelt nok, de har ingen mulighet til å kontrollere. Neppe heller fullmakt.

På turbusser og flybusser er det derimot mange flere som bruker selene. Kanskje er det lengden på turen som virker inn? Men det er vel enda farligere i travel bytrafikk?

Så la oss endre holdning til sikkerheten i buss i bytrafikken og bruke selene slik vi gjør det i privatbilene. Bruk den og vær glad for at den er der selv om ingenting skjer.