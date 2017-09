Det er utrolig mye som går godt i Norge for tiden, og nå ser vi det går rette veien i vår region også. Vi er en flott region med mangfoldig næringsliv, men de økte bompengene tror jeg vil forandre regionen på en negativ måte.

Jeg både stolt og glad for at Frp har stemt imot bompengene i tråd med lovnader.

Umulig å forstå

Det er noe med politikken som nesten er umulig å forstå, og som forvirrer folk flest når det gjøres beslutninger. Jeg har i mine 22 år i bystyret i Sandnes, 18 år Fylkestinget og møtt i Stortinget fulgt utviklingen i bompengebruken. Jeg både stolt og glad for at mitt eget parti har stemt imot bompengene i tråd med lovnader. Når man spør de andre partiene hva de mener så svarer alle med unntak av MDG at «vi liker ikke bompenger men kommer ikke utenom».

Ros til ærlige MDG, men jeg er dypt uenig i deres mening. Det som da er vanskelig å forstå, er at dersom alle de andre partiene som ikke liker bompenger, men stemmer for MDG sine løsninger, ikke klarer å enes om å avvikle denne avgiften.

Når vi fra neste år får en kraftig økning i familienes bilutgifter, vil ikke dette føre til at folk flest rømmer til jobb med joggesko og sykkel i desember måned, men det vil endre familienes kjøpekraft, og som igjen vil påvirke næringslivet i vår region.

Vi i Norge klarer godt å bygge landets infrastruktur uten bruk av så mye bompenger. I de første vedtakene her lokalt var det viktig at alle bompengene gikk til vei, men nå er det lite som går til veiformål dessverre. I de fleste vedtak blir det sagt at eventuelt mer penger fra staten skal gå til å redusere bompengeinnkrevingen, men jo mer staten kommer med jo mer bompenger vil flertallet ha dessverre.

Vi kan vinne

Jeg håper folk flest velger inn folk på Stortinget fra hele landet som klart sier ifra om at denne utviklingen må stoppe. Fremskrittspartiet er klar, og vi vet at vi også kan vinne denne saken, dersom folket er klare.

Og husk at det er de med aller minst som merker bompengene aller mest. Den mest rettferdige fordelingen man kan gjøre mellom de som har mest og de som har minst, er å fjerne både bruken av bompenger og eiendomsskatten.