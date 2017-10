Kommunen har utarbeidet en sentrumsplan ut fra en klar politisk bestilling. Planen skulle legge til rette for «nytt sentrumspotensiale og sentrumsutvidelse», politikerne ville ha rom for stor utbygging. Det gjorde planen. Det var et godt planarbeid, godt framstilt og godt illustrert med volumer plassert i bilder som fortalte om konsekvensene av programmet. Det må være mulig å endre den politiske bestillingen når resultatet blir så voldsomt. Det er som regjeringskvartalet. Der har landets beste arkitektkontorer laget prosjekter som er for voldsomme for stedet. Det er programmets feil.

Det er ennå sol i Parken. Vi kan ennå oppfatte byens topografi og historie.

Klamme fotspor

I 70-åra ble det planlagt for fornying og fortetting på «Vestre platå» og i Pedersgata-området. Dette la en klam hånd over store områder. Først etter arkitekturvernåret i 1975 ble planene om å fjerne trehusbebyggelsen lagt vekk. Bare ett av tre, fire planlagte høghus i Pedersgata kom opp. Platåene ble regulert og sikret, og det ble investert og pusset opp til gode boligområder. Trehusbyen ble reddet i den runden.

Hvem blir hørt

Jeg har gått gjennom merknadene til sentrumsplanen og talt opp 90 merknader fra privatpersoner. Ca. 70 av de 90 uttalelser går i en eller annen form mot de massive utbyggingene som er foreslått. Kommunen har hatt forhandlingsmøter med offentlige som kan kreve endringer og stanse planene. Det måtte de, revidert forslag en konsekvens av disse forhandlingene. Resultatet ble en mye bedre plan. Så kommer Næringsforeningen med sine møter og kontakter og Rosenkildebladet og sier at planen ikke gir fortjeneste hvis det ikke er plass til mer. Riksantikvaren som skal passe på vår kulturarv, er en hovedfiende. Bane-Nord truer med at det ikke vil bli ny stasjon på 20 år hvis de ikke får bygge 70.000 m2 .

Borgerlig bypolitikk

Så stemmer altså Høyre, følgesvennene og Arbeiderpartiet ned den tilpassede plan. De stemmer ned forslaget som tar hensyn til noen av de viktigste merknadene. Utbyggingsinteressene og kapitalen blir hørt framfor våre offentlige fagorganer. Jeg kan ikke se at de små private stemmene eller folkelige organisasjoner er hørt av disse politikerne.

En smart by full av innovasjon og nyskaping bør kunne få det til på andre måter.

Det finnes andre måter å bygge på enn massive bygg som stenger viktige landskap eller bygg på 26 etasjer. Det er bygget mye i Stavanger sentrum de siste tyve årene uten at det har vært gjort så mye galt. Det er ennå sol i Parken. Vi kan ennå oppfatte byens topografi og historie. Omsorg for byens framtid betyr at vi ikke planter tjue-etasjes bygg der noen utbyggere tilfeldigvis har skaffet seg avtale. En smart by full av innovasjon og nyskaping bør kunne få det til på andre måter. Det er mange flinke arkitekter som kan hjelpe til med det, hvis det ikke er høghus som er bestillingen.

Arkitektur er ikke pynt

Arkitektur er forming av omgivelsene. Det er tilpassing til steder, tolkning av stedenes kvaliteter og bygningenes funksjoner. Det blir ikke godt selv med de beste arkitekter når program og premisser er feil. Arkitektonisk gode fasader på høghus i Knud Holmsgate, gjør det ikke riktigere, det blir flott med arkitektkonkurranse om ny Jernbaneterminal, men det må ikke være et premiss at Lagårddalen stenges, og at det skal inn 70.000m² kontorareal. Det nytter ikke å vedta, som det heter i et forslag fra Høyre, «ved nybygg ... skal det stilles krav om ... tilpassing ... gjennom bruk av fasadematerialer og fasadeutforminger».

Høring igjen

Nå skal planen ut på høring igjen. Det er viktig å lære seg å lytte, ikke bare til de sterkeste røstene, de med flest kontakter, men også byens befolkning, selv om det nå er lenge til valg. I så fall kan det bli en tjenlig plan til slutt.