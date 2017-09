Senterpartiet ønsker en ny kurs for landet

Tidligere forsvarssjef General Harald Sunde har anbefalt det norske folk å stemme Senterpartiet ved Stortingsvalget. I følge Grunnlovens paragraf 1 vedtatt på Eidsvoll i 1814 er: «Kongeriket Norge et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.» Vårt kjære fedreland er ikke til salgs. Derfor sier Senterpartiet nei til salg av norske naturresurser til utlandet.

Tjenester nær der folk bor – enten du bor i byen eller på bygda, er viktig for oss.

Nei til EU

Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturresurser og grenser, sier Senterpartiet nei til EU-medlemskap.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Tjenester nær der folk bor – enten du bor i byen eller på bygda, er viktig for oss. Senterpartiet vil derfor videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge.

Ønsker å styrke politiet

Senterpartiet er det partiet som klarest har talt den blå-blå regjeringens sentraliseringspolitikk midt imot. Kommuner, fylker, Nav-kontor, skattekontor, domstoler, forsvarsbaser, høyskoler og universitet, alt skal sentraliseres. Politireformen innebærer nedlegging av 126 lensmannskontor. Mindre penger til lokalt politi og en dobling av politibyråkratiet er resultatet så langt. Vi ønsker å styrke politiet i hele landet. Vi vil redusere politibyråkratiet, og vi sier nei til sentraliseringen av politiet. Folk skal være trygge uansett hvor de bor.

Sp er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine.

Ren, trygg mat

Den norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes. All mat må merkes med hvor råvaren kommer fra, foredlingsfirma og innhold. Senterpartiet er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine. Alle har et forhold til norsk mat. Vi skal fortsette å ha ren og trygg mat. Da trenger vi en landbrukspolitikk for hele landet – målrettet mot både store, mellomstore og små bruk.

Senterpartiet kjemper for å styrke Forsvaret, og stadig flere støtter oss i dette. Vi er blant annet sterkt imot å redusere Heimevernet med 7000 soldater, legge ned Sjøheimevernet, avvikle Andøya flystasjon og ta helikoptrene fra Hæren.

Senterpartiet tror ikke at nye karakterkrav vil øke prestisjen til lærerstudiet og til yrket.

For å øke rekrutteringen og prestisjen til læreryrket, har den blå-blå regjeringen innført karakterkrav til matte på minst 4. Èn av tre nyutdannede lærere forlater skolen. Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SBB) viser at Norge vil mangle 11.000 lærere om 4-5 år. Norge vil trenge 65.000 nye lærere fram til 2030. Senterpartiet tror ikke at nye karakterkrav vil øke prestisjen til lærerstudiet og til yrket. Høyere lønn og bedre arbeidsforhold vil nok ha mye større effekt.

I Rogaland har Senterpartiet gode muligheter for å få inn to representanter på Stortinget. Det vil gi oss lokalt enda større mulighet til å påvirke og få gjennomført viktige tiltak i Rogaland og Ryfylke. Et eksempel på en viktig lokal sak er finansiering av gang- og sykkelveg fra Solbakk til Jørpeland. Med Senterpartiet i posisjon vil dette tiltaket få høy prioritet.

Verdivalg

Senterpartiet ønsker en ny kurs for landet – en ny regjering som tror på hele Norge. En kurs der en har tjenester nær folk, sikrer nasjonalt eierskap til naturressursene, og der vi skal satse på matproduksjon. For oss er Stortingsvalget på mandag et verdivalg.