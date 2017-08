I forbindelse med oppslag om Norges Kvinne- og familieforbunds syn på fødselsomsorgen tar helseminister Bent Høie til ordet for at vårt forbund driver med skremselspropaganda. Vi er av en annen oppfatning.

Advarer mot helgene

Det er i dag slik at fødende kvinner opplever at det ikke er plass til dem når fødselen skal skje. Årsaken kan være mange fødsler, ferieavvikling eller lav bemanning. De henvises da, om mulig, til nærliggende sykehus. Dersom du bor i by og ikke langt fra sykehus, skjer det at du blir sent hjem i påvente av at fødselen skal ha kommet lenger. Jordmødrene ved Haukeland sykehus i Bergen har gått ut i mediene og advart mot å føde i helgene. De har for liten kapasitet.

Hjelper lite

Det har blitt lagt ned lokale fødetilbud. Begrunnelsen er at større enheter er bedre. Det betyr lengre reisevei. Bestemmelsen om følgetjeneste dersom man har lenger enn halvannen times reisevei fra kommunesenteret hjelper lite. Mange har lang avstand til kommunesenteret.

Når kommunene nå blir større, blir denne avstanden trolig større. Ikke alle ganger er det jordmor som kan bli med. Opplevelsen av det er å ligge fastspent på båren i ambulansen med rier, kan selv ikke vi som har født flere ganger helt sette oss inn i. Vi bare aner. Vi har fått det beskrevet av kvinner som har opplevd dette.

Stengte veier på grunn av ras, uvær og annet har medført at fødende kvinner har vært fraktet over snø- og isbelagte vann på brannvesenets båre.

Bedre hjelp hjemme

Allerede i dag sendes kvinnene hjem tidlig. Noen ganger etter eget ønske, men som de sier – jeg har bedre hjelp hjemme i nettverket mitt enn på sykehuset. I forbindelse med bygging på Haukeland sykehus planlegges det at 40 prosent av kvinnene reiser hjem etter seks timer. Da blir det neppe kapasitet til å få ligge lenger.

I forbindelse med den kartleggingen vi holder på med, ser vi allerede nå at kapasiteten på jordmødre og helsesøstre er for liten. Hjemmebesøk etter ti uker i en kommune ute i distriktet, er ikke holdbart. Flere andre kommuner oppgir at de av kapasitetshensyn må prioritere førstegangsfødende. Andre sier at de ikke klarer å følge forskriftene helt på grunn av kapasitet.

Hva da?

Hvordan skal man klare det som jordmor dersom stillingen er 12 prosent og det er over 50 fødsler i kommunen årlig? Noen kommuner svarer at de klarer kravene nå på grunn av tilleggsbevilgning ut 2017. Det kommer til å være fødsler etter dette også. Hva da?

Statsråd Høie uttaler at regjeringen har satset på helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Dette har vi og vil gjerne gjenta, er veldig flott – men det gir ikke bedre tilbud til de kvinnene som skal føde. Det gir ikke kortere reisevei, det gir ikke økt kapasitet på fødeavdelingene og det gir ikke flere jordmødre.

Må ikke bli sovepute

Norge er et av verdens beste land å føde i. Det må ikke bli en sovepute til å la vær å se at vi har utfordringer som må løses. Det henvises til det ansvar regionale helseforetak og kommunene har. Men når vi nå gang på gang har vist til at ting ikke er bra, at forskrifter ikke følges, da burde staten gripe inn. Det er eneste måte å unngå at fødende kvinner blir kasteballer i en politisk debatt.

Etter vår oppfatning er alt dette beskrivelser av virkeligheten og ikke skremsler. Vi mottar situasjonsbeskrivelser fra kvinnene. De forteller om hverdagen de opplever. Det er verd å ta inn over seg også for en statsråd.