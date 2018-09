Den lenge eksisterende bomringen på Nord-Jæren var ikke nok. Skrivebordspolitikere måtte finne opp nye måter å beskatte bilistene på. Bare det å komme på å «gjerde inn» Forus, sykehuset, flyplassen, osv. krever utstudert politisk oppfinnsomhet. Det grenser til at formynderstaten tar over. Vil du ikke sykle, gå, eller investere i ny elektrisk bil, så skal du.

Kan velge andre kjørealternativer

I Tyskland har de en annen tilnærming til bilismen. Ikke en bomstasjon å se. På Kurfürstendamm midt i Berlin kan en til og med parkere gratis i midtrabatten. I USA har de bompenger på såkalte «turnpikes». Da vet en hva en betaler for, og som oftest kan en velge andre kjørealternativer, dersom en vil unngå skatten.

Sløsing

I det fjell- og fjordrike Norge blir ofte kostnadene med veibygging brukt som unnskyldning for å kreve inn bompenger. Tunnelene i Ryfast-sambandet må vel være noe av det mest ekstreme sløsing med skattebetalernes penger. Hvor mye ville ha vært spart, og hvor mer samfunnsnyttig ville det ikke ha vært å gjøre strekningen mellom Oanes og Lauvvik fergefri, og utbedret veien mellom Lauvvik og Sandnes?

Det er neppe det «kuperte» landskapet på Nord-Jæren som krever bompenger. Her blir det mer en ny «pengebinge» som politikere kan kose seg med. Hva pengene skal gå til, er vagt definert, og dermed er det heller ingen grunn til at bompengeinnkreving vil ta slutt i overskuelig fremtid. Hvor ofte opplever man at en skatt blir fjernet?

Noen tapre sjeler har endelig begynt å protestere, men 1. oktober åpnes det for galskapen.

Bruk stemmeretten

At et stort parti som Høyre holder en lav profil i debatten, og til og med står bak de nye bommene, er uforståelig. Kanskje bør høyrevelgere stemme annerledes? Ved siste kommunevalg var eiendomsskatt en stor sak i Sandnes. Politikere som var for dette ble, stemt ut. Enn så lenge er Sandnes uten eiendomsskatt. Ved neste kommunevalg bør det samme skje med politikere som er for de nye bomringene. La oss bruke vår stemmerett til å fjerne dem fra listene.