Sats mer på sol og vindkraft

Vi har satset på vannkraft, som gir over 95 prosent av strømmen vi produserer på land. Siden klimaendringene gjør at vi i gjennomsnitt får mer nedbør, er det tilsynelatende et godt trekk. Problemet er at klimaendringene også betyr større variasjoner i hva slags vær vi får.

Langt under normalen

Det ser vi i år. Tørken har ikke bare gått hardt ut over landbruket. Vanligvis fylles vannmagasinene opp på denne tiden av året, men i sommer har vannstanden minket. Vann-nivået er langt under normalen. Med akselererende klimaendringer er nok årets sommer bare en forsmak.

Heldigvis finnes alternativer, og disse bør vi satse mer på. For når regnet har uteblitt, har sola flommet ned over Østlandet. Mens vannet fordampet i magasinene har solcelleanlegget på taket mitt levert rekordproduksjon i både mai, juni og juli. 20-30 prosent mer strøm enn årene før hver måned.

I en usikker framtid må vi satse på ulike teknologier, som sikrer oss uansett utfall. Mer solceller sikrer oss tilgang på kraft og sparer magasinene i tørkesomre. De er også en forsikring mot vårknipa. Om vinteren fryser bekkene til, og vi tærer på vannmagasinene opp i fjellheimen. Får vi en sein vår med kaldvær i fjellet smelter ikke snøen, og magasinene blir faretruende tomme. Som i 2003, da vi måtte helt ut i slutten av april før snøsmeltinga satte inn. Men påskevær i fjellet betyr gjerne kaldt og sol, supre forhold for solenergi.

På samme måte er vindkrafta også i «utakt» med vannkraften. For det blåser mest om vinteren. Det er da vi trenger kraften mest, og nedbøren kommer som snø i fjellet. Derfor er det bra at vi nå bygger ut en god del vind, etter hvert kan også havvind spille en rolle i den norske kraftmiksen. Det er også bra at vi bygger flere kabler til nabolandene, slik at vi både kan kjøpe og selge strøm når det trengs. Selv om vi da i verste fall iblant må reddes at et tysk kullkraftverk som fyres opp, inntil utslippsfrie backup-løsninger er på plass.

Må tenke annerledes

Klimaendringene gjør at vi må tenke annerledes om kraftforsyninga vår. Vi bør vi satse på mer sol og vind, fornybarteknologier som supplerer hverandre, fordi de går i utakt og trenger forskjellige typer vær. Å bygge ut mer småkraft, altså mindre vannkraftanlegg uten magasiner er mindre nyttig.

Vi har bygget store magasiner i fjellene for å være sikre på at vi har nok vann slik at vi kan fyre panelovner og varmekabler på badet hele vinteren. Fra å være eneleverandør av strøm, bør vannkraften ta rollen som ryggrad i kraftsystemet. En fleksibel kraftkilde som kan ta de tunge løftene og alltid levere når det trengs, men som i økende grad suppleres og støttes opp av alternative kraftkilder. Det gir bedre forsyningssikkerhet, uansett vær.