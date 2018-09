Bompenger angår de aller fleste av oss på den ene eller andre måten, enten vi kjører bil eller ei. Næringslivet blir pålagt ekstra utgifter, og hvem får vel den regningen til slutt? Selvsagt, vi forbrukere.

Vi har hatt politikere som i lang tid har forsømt å legge til rette for at folk har et akseptabelt tilbud på kollektivtransport, eller for nok sykkel- og gangstier. Ser vi f.eks. til våre naboland, ligger vi langt tilbake.

Jeg tror vi alle ønsker at noe må gjøres for å bedre på disse forholdene. Et sentralt spørsmål er imidlertid: Hvem skal betale regningen? Det virker som om det tas som en selvfølge at det er bilistene som må ta den. Hvorfor det, når hoveddelen av pengene bilistene betaler inn skal gå til bedring av kollektivtilbud og utbygging av sykkel- og gangveier?

Ingen oljemilliarder

Kjære politikere, hva er det med oss som er så annerledes enn våre naboland? De får det til. Der er det tilnærmet ingen bomveier, og det legges bedre til rette for å kunne velge kollektivt/sykkel selv om de ikke har oljemilliarder å ta av. Se bare hva København har fått til. Er ikke en av primæroppgavene det offentlige har; å legge til rette for et effektivt og godt system for infrastruktur, der fremkommelighet i trafikken er et sentralt element? Dere politikere har sovet i timen altfor lenge.

På toppen av alt kommer dere med pisk i stedet for gulrot. Ser dere ikke urettferdigheten i det dere nå ønsker å sette ut i livet? Alt etter hvor en bor og arbeider/leverer barn i barnehage, følger barn på fritidsaktiviteter osv. vil dette slå svært ulikt ut for den enkelte.

Et bra tiltak er hjem-jobb-hjem ordningen. Undersøkelser viser at ca. 20 prosent benytter seg av det. Dette tilbudet er bra, men gjelder bare noen. Slike, eller enda bedre tiltak, burde gå til alle. Dette ville vist igjen på veiene.

Kostbar ordning

Ordningen med bompenger er i tillegg ganske kostbar å sette ut i livet: Det koster flere hundre millioner å sette opp bommer, samtidig som det er dyrt å drifte. De aller fleste er enig om at målsettingen om nullvekst i trafikken er bra, ja helst få den ned. Det kan, mener jeg, enkelt gjøres ved å la all lokal kollektivtransport bli tilnærmet gratis.

Dersom Norge, som et av de rikeste land i verden, ikke har råd til dette uten ekstra inntekter, la da alle være med på et felles løft og legg på en liten prosent ekstraskatt til alle.