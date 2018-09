Siden 2003 har Senter for seniorpolitikk (SSP) årlig spurt flere enn 600 ledere om deres holdninger til eldre arbeidstakere, og lederne tenker at du er en eldre arbeidstaker i det du passerer 55 år.

Leser ikke søknaden

Vi mistenker da at de heller ikke leser søknaden, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. Hun tror ikke det ligger en vond mening bak, men at det heller handler om en tro på at en trenger yngre folk for å kunne fornye seg og oppdatere kompetansen. Hun sier videre at hennes bekymring er at det er noen triste skjebner der ute – at flinke folk som kunne gjort en knakende god jobb hos en arbeidsgiver fra dag en, ikke blir vurdert og blir gående arbeidsledig. Det er ressurssløsing som vi ikke har råd til i Norge.

Noen grunner for å ansette folk som er blitt litt eldre kan jo være:

Femtiåringer har gjerne mye kompetanse og erfaring som kan gi bedriften konkurransefortrinn.

Femtiåringers dømmekraft er gjerne godt utviklet etter 20 – 25 år i arbeidslivet, og vedkommende kan derfor gi gode råd og bidra til at bedriften fatter gode beslutninger, spesielt i utfordrende situasjoner.

Eldre mennesker generelt er en kundegruppe som øker i omfang. Å ha om bord folk som kan relatere til eldre kjøpegrupper, kan bidra til å bedre bedriftens kommunikasjon og tilbud til disse kjøpegruppene.

Femtiåringer har gjerne innsett at de ikke alltid har rett, og de er derfor i større grad i stand til å innrømme feil, uten at selvfølelsen går til bunns. Det kan være meget positivt for arbeidsklima og miljø – at man ser på feil som noe man kan lære av, istedenfor at en syndebukk-kultur får råde grunnen.

En femtiåring kjenner gjerne seg selv veldig godt, og vedkommende vil naturlig søke å bruke sine sterke sider og talenter i hverdagen – som resulterer i mye bedre ytelse. Mange unge søker ubevisst til oppgaver som de ikke har forutsetninger for å løse, av mangel på egeninnsikt. Dette gir feilansettelser, tapt tid og energi – og dermed sløsing.

Ved å innlemme folk over femti, så søker du i en mye større talentpool. Du øker sjansen betydelig for at du skal ende opp med en bedre kandidat.

Selv har jeg vært arbeidsledig i snart tre år og har store problemer med å komme i betrakting når arbeidsgiver ser at jeg er født i 1958. Jeg har søkt over 350 jobber uten å få «napp». Jeg opplever faktisk at når jeg søker jobber via enkelte bemanningsselskaper den ene dagen, så får jeg beskjed neste dag at jeg ikke er aktuell for den jobben, selv om jeg er godt kvalifisert (til og med kanskje overkvalifisert).

Vektlegges ikke

Jeg har drevet med salg og markedsføring i over 30 år og i mange bransjer. Har faktisk doblet salget i flere bransjer med ulike produkter. Men dette vektlegges tydeligvis ikke nok. Har vel et inntrykk (holdninger) at yngre arbeidsgivere ikke vil ha en senior som skal komme med «formaninger» i jobben deres.

Denne aldersgruppen som her er nevnt, er en stadig voksende gruppe. Og de som er så uheldige å ha mistet jobben pga. nedbemanninger og liknende, er virkelig utsatt for denne aldersdiskrimineringen, dessverre.

Tap

Derfor ønsker jeg nå at vi setter søkelyset på denne voksende arbeidsledige yrkesgruppen og hvilke erfaringer og kompetanse de innehar, og hvilket tap det er å ikke ta disse i betrakting ved ansettelser i diverse stillinger som skal besettes i fremtiden.