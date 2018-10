«KrF må søke samarbeid med Høgre»

Fredag 28. september talte min partileiar Knut Arild Hareide til KrFs Sentralstyret. Det var mange viktige og gode KrF-saker som Knut Arild løfta fram. Særlig vil eg nemne det Knut Arild sa: «Vi kan aldri miste respekten for enkeltmennesket. Den respekten må alltid ligge i bunn». Knut Arild siterte Kofi Annan som ein gong sa: «Det som begynner med manglende respekt for ett enkelt menneskeliv, ender altfor ofte opp som en katastrofe for hele nasjonen».

Den refleksjonen hadde eg med meg når eg søndag 30. september besøkte Holocaustmuseet, Yad Vashem, i Jerusalem, minnesmerket over dei 6 millionar jødane som blei utsletta under 2. verdskrig.

Respekten for det enkelte menneskeliv

Kvifor trekk eg dette inn her? For meg er det særs klart at respekten for det enkelte menneskeliv er heilt grunnleggjande for KrF sin ideologi. Det har alltid vore ein viktig bærebjelke i kristendemokratiet. Respekten for det enkelte menneskeliv er det som igjen dannar grunnlaget for respekten for kvarandre og fellesskapet.

Knut Arild Hareide snakkar om at me ikkje må bli oss sjølv nok. Det er eg hjartans einig i. KrF er eit kristendemokratisk parti som er opptatt av å bygge fellesskap basert på respekten for det enkelte mennesket. Kristendemokratiet er meir opptatt av å skape eit godt velferdssamfunn, der det enkelte mennesket står i sentrum og frivilligheita blir verdsett, enn ein velferdsstat, der alle velferdsgoda blir styrt av ein stor stat etter sosialistiske ideal.

Ikkje einig med partileiaren

På denne bakgrunn er eg ikkje einig i min partileiar sin konklusjon når det gjeld retningsval. Det er ikkje bare eit spørsmål om å gå til høgre eller venstre i norsk politikk. Det er like mykje avgjerande å sjå på kor stor avstand det er i dei ulike retningane. I denne analysen må me ikkje bare trekke inn Frp, men og MDG , SV og Rødt, som mest sannsynleg vil bli ein del av regjeringsgrunnlaget viss KrF skulle velje å gå til venstre. Slik eg ser det, så er det naturleg for KrF , som eit kristendemokratisk parti, å søke samarbeid med Høgre. Erna Solberg har gjort og gjer ein god jobb. Eg tenke at med KrF i regjering, vil politikken bli dradd meir mot sentrum, enn slik det er i dag.