Kirkens SOS er her alltid – også i julen

Fører julen til mer ensomhet? Kanskje ikke. Vi i Kirkens SOS opplever at mange er flinke til å ta vare på hverandre i høytiden. Men, den vonde ensomheten kan bli enda tyngre å bære hvis livet av ulike grunner ikke passer inn i det perfekte julebildet. Da kan det være godt å vite at det finnes noen å prate med.

«Jeg har hatt et godt liv! Jeg vil ikke klage. Jeg har så mye å være takknemlig for! Men akkurat nå er det Kirkens SOS som er den stroppen jeg henger i!». Det var natt til julaften for noen år siden. Den eldre damen pratet med en av våre frivillige på telefon. Hun hadde ingen andre å feire jul med det året.

Forventinger som utfordrer

Det er mye flott med julen. Familien samles og vi anstrenger oss litt ekstra for å glede dem rundt oss. Det finnes mange gode tiltak som er iverksatt for å gjøre julaften til en fin opplevelse for så mange som mulig. Likevel, noen ganger er det utfordrende å kjenne at nærmest hele samfunnet bygger opp under en slags forventning om at alt skal være så utrolig hyggelig, og at alle skal glede seg til jul. Slik er ikke virkeligheten. Hva hvis jeg er nyskilt, kanskje har jeg en sykdom eller et handikap som gjør det vanskelig å være sosial, kanskje har jeg ingen familiemedlemmer som bryr seg eller kanskje jeg rett og slett ikke har råd til å kjøpe gaver til barna mine?

Livet er skjørt for oss alle

Hvis vi tenker oss om er dette omstendigheter som ikke er så uvanlige. Sannsynligvis rammer en eller flere av dem de aller fleste av oss i løpet av livet. Vi kan la være å tro det og vi kan ignorere det. Eller, vi kan velge å leve livet med åpne øyne og være ydmyke for at det som rammer andre også kan ramme oss, og at det slett ikke er så stor forskjell på deg og meg.

Dette er selv grunntanken i Kirkens SOS sin tjeneste, en tjeneste som utføres av frivillige ildsjeler. Hvorfor ansetter ikke Kirkens SOS profesjonelle psykologer til å svare på telefon, chat og meldinger? Ville det ikke vært bedre med høyt utdannede spesialister som kunne analysere og sette riktig diagnose når folk har det vanskelig? Svaret er nei. Det er ikke dette Kirkens SOS handler om.

Respekt og likeverd

Hos oss handler det om respekt og likeverd. Det handler om at jeg som svarer på telefonen, ikke er ekspert, men et helt ordinært medmenneske. Det handler om at jeg har en bevissthet om at livet er skjørt og at i dag kan jeg være til hjelp for en annen. Men, kanskje i morgen er det jeg som trenger å støtte meg til et tålmodig medmenneske fordi jeg kjenner på ensomhet og maktesløshet.

En god prat kan gjøre oss litt mindre ensomme. Nettopp derfor er sitatet fra den eldre kvinnen så fint. Hun hadde levd et langt liv og hun visste nettopp det. Livet hadde vært godt på mange måter, men akkurat nå kjente hun på ensomhet. Det aller fineste var at hun tok mot til seg og ringte oss midt på natten, for å slå av en prat. Livet hadde lært henne at noen ganger kan en god prat hjelpe til med å snu de triste tankene og gjøre oss litt mindre ensomme.

Julen bærer med seg et budskap om håp og kjærlighet. Det er også selve utgangspunktet for Kirkens SOS sin eksistens. Det er godt å vite at det alltid sitter frivillige på vakt hos oss, dag og natt, klare til å ta imot neste samtale med deg, eller andre som kjenner på ensomhet – også i julen.

Vi i Kirkens SOS ønsker deg en fredelig jul.