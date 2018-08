«Frivillighet bygger tillit», skriver Aftenbladet på lederplass 30. juli. Jeg er så hjertens enig. Jeg vil likevel poengtere at frivillighet ikke bare bygger tillit og får samfunnet til å gå rundt, men frivillighet styrker selve enkeltindividet som utfører det frivillige arbeidet. Det er nemlig noe tilfredsstillende med frivillig arbeid. Når jeg har jobbet som frivillig, noe jeg har gjort regelmessig opp gjennom årene, har jeg oftest fått mer ut av det enn jeg har gitt. Hvorfor er det slik?

Mange nye venner

Studier har vist at mennesker som donerer sin tid til frivillighet, føler seg mer sosialt inkludert i samfunnet, at det har en positiv innvirkning på mental helse og at det forebygger utenforskap. I en tid der sosiale medier gjør du kan «connecte» på et tastetrykk, er folk likevel mer ensomme enn noen gang tidligere. Online-tilkoblinger, nyttige som de er for å opprettholde eksisterende relasjoner, er ikke særlig nyttige når det gjelder etablere nye og varige relasjoner. Å jobbe frivillig sammen med folk som føler sterkt om en bestemt sak, baner vei for å utvikle nye relasjoner. Selv har jeg fått mange nye venner gjennom mitt frivillige engasjement.

Noe av det første vi lærer som barn, er at vi må dele. Barn forstår ikke alltid umiddelbart hvorfor, men etter hvert som vi blir voksne henger deling sammen med både vår sosiale og profesjonelle suksess. Det å dele av vår tid, med og for andre, gjør faktisk også at vi føler vi er rikere på tid. Litt som når man donerer til veldedighet så føler man seg rikere på flere vis. Når du disponerer tiden bedre, får du følelsen av å ha bedre tid.

Generelt lykkeligere

United Health Group utførte en nasjonal undersøkelse i USA om frivillighet, hvor et overveldende flertall rapporterte at de følte seg både mentalt og fysisk bedre etter frivillig innsats. Frivillig arbeid forbedret også deres humør og selvtillit. Også lykke da. Forskere ved London School of Economics undersøkte forholdet mellom frivillig arbeid og lykke, og fant ut at mennesker som gjorde en frivillig innsats var generelt lykkeligere.

Innenfor eller utenfor?

Frivillighet skaper i det store og hele møteplasser, med positive ringvirkninger både for samfunnet og for enkeltindividet. Ikke irriter deg over dem «som aldri bidrar», men vær glad for egen innsats. Og med alle fordelene frivillighet gir, håper jeg alle mobiliserer seg til det som er verdens største dugnad, Tv-aksjonen NRK. Årets aksjon går til Kirkens Bymisjon 21. oktober, og skal gjøre nettopp innholdet i dette innlegget: Skape nye fellesskap og flere møteplasser. Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er, men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap.

Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Gi av din tid og meld deg gjerne allerede nå som bøssebærer på www.blimed.no. Bli med å gå høstens viktigste søndagstur for nye, varige fellesskap!