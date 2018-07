Den øverste ledelsen i Stavanger kommune med rådmannen i førersetet, har de siste ukene hatt en unik mulighet til å møte barnehageopprører og pedagogisk leder Trine Mæsel, barnehageansatte, barnehageledere, tillitsvalgte og foreldre i deres helt forståelige bekymring om utviklingen i barnehagene våre.

Tillit

Relasjonsledelse handler om å bygge tillit, skape gode relasjoner og utvikle organisasjonen i samspill mellom ulike ledernivå og ansatte. Begrepet posisjonsledelse betegnes som det motsatte av relasjonsledelse, som en makt- og styringsorientert lederstil.

Stavanger kommune har et tredelt verdigrunnlag. En god leder bør i lys av å være tilstede, ville gå foran og skape fremtiden kunne bidra med følgende: Bygge relasjoner på et likeverdig grunnlag og la medarbeidere bli sett og hørt. Være en leder som bygger sine ansatte ved å legge rammene for ærlighet og åpenhet der det er ønskelig med ansatte som varsler. Ta de vanskelige diskusjonene konstruktivt, uten defensiv retorikk eller angrepstaktikk, og gjøre Stavanger til en foregangskommune i så måte.

Bak verdivalget

Posisjonsledelse er ikke noe vi ønsker i Stavanger kommune. Jeg håper kommunens øverste ledelse ser det, og at man istedenfor å tilsynelatende gå i angrepsposisjon gir seg selv og sine ansatte muligheten til å skape gode relasjoner ved å tenke nøye etter hva som egentlig ligger bak valget av det verdigrunnlaget man har. Dette må vi kunne forvente, og jeg er helt overbevist om at det lar seg gjøre.