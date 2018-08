Vi har i mange år visst hva Stavangerregionens næringsforening, NHO og folkevalgte i Stavanger har ønsket seg i en ny kommunereform, og det ble i 2015 og 2016 gjort et grundig arbeid i flere runder kommunene i mellom.

Rungende nei

Sandnes hadde flere naboprater med bl.a. Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Forsand, Sola og Stavanger. Kommunene har fulgt regjeringens ordre fra dag en i dette arbeidet. Det var ingen flertall for en fusjon blant Jærkommunene, og Gjesdal takket for seg i sonderingene. Vi satt igjen med Stavanger, Sola og Sandnes ved forhandlingsbordet. Det ble laget et dokument som gikk ut til folket på høring. Det ble et rungende nei med over 80 prosent i både Sola og Sandnes, til Stavangers store skuffelse naturligvis.

Jeg tror det har flere årsaker, men jeg var tidlig ute og advarte mot å benytte Nord-Jæren kommune, da dette strider mot alt arbeid og profilering som er gjort av Stavangerregionen internasjonalt. At Sandnes og Sola har landets laveste kommunale avgifter og ingen eiendomsskatt, er også en viktig faktor for bedrifter og folk flest.

Det er så trist igjen å lese fra vår gode naboby i nord at demokratiet betyr ingenting, men kun et Stor-Stavanger. Jeg syns nå at den ellers så kloke Soland nå må legge vekk dette gnålet og bli med å se fremover, for her på Nord-Jæren har vi funnet sammen, og vi står sammen på alle de viktigste områdene.

Det eneste merkbare skille vi har mellom kommunene er bomstasjonene som næringsforeningen dessverre har støttet opp om.

Burde fått unnskyldning

Sandnes har tatt et stort ansvar for boligbygging for unge barnefamilier, som strømmet til regionen da oljeprisen føk til værs, og bedriftene trengte folk. Det at oljeprisen skulle ned på under 29 dollar var det vel ingen i hele Norge som trodde på, men at det rammet spesielt de unge med minst ansiennitet burde Jostein Soland tatt mer på alvor enn peke på Sandnes-politikerne. Jeg kjenner unge ledige oljearbeidere som fortsatt står med 0,- i inntekt, og de burde fått en unnskyldning fra skribenten, for de har det veldig vanskelig. Dette landet går som vanlig så det griner, og vår region skal være den beste på næringsutvikling, og vi skal ha de beste betingelsene for innbyggere og næringsliv.

Nå må vi stå sammen

Vi som utgjør politisk ledelse, har møter med bedrifter hver eneste uke og lytter til både muligheter og utfordringer. Det er latterlig at Soland trekker frem bedrifter som er solgt eller flyttet adresse i denne sammenhengen, fordi det er ikke en eneste bedrift som er solgt eller har flyttet på seg på grunn av usynlige kommunegrenser. Det eneste merkbare skille vi har mellom kommunene er bomstasjonene som næringsforeningen dessverre har støttet opp om. Nå må vi alle stå sammen slik bare Nord-Jæren kan og utnytte de komparative fortrinn vi har i denne delen av landet.