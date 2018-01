Barnetrygden er en universell stønadsordning som går uavkortet til alle barnefamilier. Helt fra 1946 har barnetrygden vært basert på at alle barnefamilier, uavhengig av inntekt, skal motta barnetrygd. Barnetrygden skal ikke være en omfordeling til familier med lav inntekt, men være en omfordeling mellom familier med og uten forsørgende barn. Der er derfor helt paradoksalt at de aller fattigste, som har sosialhjelp som hovedinntekt, i realiteten ikke mottar barnetrygd etter sosialhjelpsnormen.

Veiledende satser

I dag er det opptil hver enkelt kommune hvilke sosialhjelpssatser de skal ha. Staten opererer kun med veiledende satser. Hver enkelt kommune kan velge om sosialhjelpen skal utbetales i sin helhet, selv om familien mottar barnetrygd, eller om sosialhjelpen skal reduseres tilsvarende barnetrygden. I Sandnes blir sosialhjelpen redusert for familier som mottar barnetrygd. Det betyr at de mest utsatte familiene, som trenger barnetrygden mest, får mindre utbetalt i sosialhjelp.

Flere kommuner går nå bort i fra å regne barnetrygden som inntekt. Ofte etter initiativ fra SV.

Når barnetrygden blir regnet som inntekt før det kan søkes om sosialhjelp, kan det hevdes at de økonomisk sett aller svakeste familiene i samfunnet, nemlig de som har sosialhjelp som eneste inntekt, i realiteten ikke mottar barnetrygd. Det er mange grunner til at mennesker mottar sosialhjelp. Det som kjennetegner sosialhjelpen er at den i hovedsak skal utbetales i en kort periode, som siste utvei, når alle andre løsninger er prøvd.

Når sosialhjelpen reduseres, kan det føre til at familiene bruker lengre tid før de blir selvforsørget igjen. Disse ekstra pengene er svært viktige, spesielt i lavinntektsfamilier. Det kan avgjøre om barna kan gå i bursdagsselskap, eller om de har råd til å fortsette på fotballen. Flere kommuner går nå bort i fra å regne barnetrygden som inntekt. Ofte etter initiativ fra SV.

Nylig har Sande kommune vedtatt å ikke legge barnetrygden til grunn ved beregning av sosialstønad. Nå bør også Sandnes kommune følge etter. Vi i SV håper at Sandnes også kan sørge for at våre innbyggere som trenger sosialhjelp, ikke skal oppleve kutt når de er som mest sårbare. Barna er de som rammes mest av dette. Vi vet at det er økende fattigdom og at over 900 barn lever under fattigdomsgrensen også i Sandnes. Vi kan bidra til at livet blir litt bedre for dem ved å sikre familien bedre økonomi den perioden de trenger sosialstønad.

Fortsetter å kjempe

Sandnes SV har flere ganger prøvd å få med seg flertallet i bystyret på ikke å regne barnetrygd som inntekt i sosialhjelpen uten å lykkes. Vi kommer ikke til å gi oss! Sandnes SV kommer alltid til å fortsette å kjempe for de som har minst! Gi barn av sosialhjelpsmottakere barnetrygden tilbake!