Sykepleierne fortjener økt status og anerkjennelse for den viktige jobben de gjør, og de må få være trygge i rollen. Derfor er det riktig å stille krav til grunnleggende ferdigheter i norsk og matte for å kunne ta sykepleierutdanningen.

Godt tiltak

Regjeringen har lyttet til sykepleierstudentene, Norsk Sykepleierforbund og utdanningsinstitusjonene om å innføre et tydelig karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen. Søkere må fra 2019 ha et gjennomsnitt på minst tre i norsk og tre i matte for å være kvalifisert. Det er et godt tiltak for høyere kvalitet, økt gjennomføring og bedre pasientsikkerhet gjennom faglig trygge sykepleiere.

Trygghet for pasientene

God kommunikasjon på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig, ikke minst i kommunikasjonen med pasienter. Sammen med kravet til karakter i matematikk, vil dette gi bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene.

I Dagbladet tidligere i år kunne vi lese om en sykepleier som ga overdose med morfin. At pasientene døde av skadene, understreker alvoret og betydningen av høy kompetanse. Sykepleierne har gjennom medikamenthåndteringen et stort ansvar for pasientenes helse, hvor små feil få store konsekvenser. I ytterste konsekvens kan regneferdigheter og medikamenthåndtering være forskjellen på liv og død.

Nødvendig å skjerpe kravene

En undersøkelse NRK har gjennomført i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund viser at 90 prosent av sykepleierne opplever språkproblemer i helsevesenet, og i 2016 strøk nesten 50 prosent av studentene i medikamentregning. Det er derfor helt nødvendig og riktig å skjerpe kravene.