Ledere, ta vare på arbeidsgleden!

Mange har hatt det tøft de siste årene her i distriktet. Nedbemanningene har tæret på både enkeltpersoner, arbeidsmiljøene og bedriftene. Prosessene har eksponert mange; noen har utnyttet situasjonen kynisk; noen har spisset albuene; noen har fått dårlig samvittighet; noen har svelget kameler; noen har grått sine modige tårer; noen har stålsatt seg og tatt en fight; noen har endret retning i livet; noen har klart å reise seg igjen; noen har gått til grunne.

Det menneskelige perspektivet

Jeg har et håp for det nye året, kanskje fåfengt sett på bakgrunn av dagens politiske vindretning, men dog: Jeg håper inderlig at våre bedriftsledere i større grad vil se hvor viktig det menneskelige perspektivet er for å skape verdier i bedriftene. Som fersk pedagog er jeg blitt enda mer bevisst på hvor viktig motivasjon er, og hvor viktig trivsel og glede er for motivasjon. Glade, motiverte mennesker skaper verdier.

Dette er bare ord, sier du kanskje. Ja, for noen er det bare ord. Ord som blir brukt i festtaler, mens medarbeiderne klapper høflig. For andre er det ikke bare ord. For noen er den daglige dosen arbeidsglede forskjellen mellom å få sove om natten eller ikke. Forskjellen mellom å yte maksimalt med iver og glede eller bare sitte der og stirre mismodig inn i en skjerm.

Ledelse

Det er mye som bidrar til arbeidsglede, men det er ikke til å komme forbi at ledelsen i bedriften spiller en viktig rolle når det gjelder å skape en god arbeidskultur, arbeidsglede og motivasjon:

Det skaper arbeidsglede å ha en leder som holder en varm hånd på skulderen din og sier noen oppmuntrende ord, men å ha en sjef som presser seg inntil deg bakfra på vei til printeren, gjør det ikke.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som ser deg i øynene og sier «Godt jobba!» når du fortjener det, men ikke å ha en sjef som flirer, og henvendt til andre av samme kaliber, blunker og sier at «Dette står jammen til sex!».

Det gir arbeidsglede å ha en leder som er hyggelig fordi han vil medarbeiderne vel, men ikke å ha en sjef som bare er hyggelig når det rette publikumet er til stede.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som er tydelig på roller og ansvar og opptatt av at alle er med i teamet, men ikke å ha en sjef som holder hoff og sår splid.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som du vet ikke sier noe om deg som han ikke også kunne sagt til deg, men ikke å ha en sjef som sprer dritt i alle kriker og kroker, og som dermed sørger for at andre synes det er greit å opptre likedan.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som er ærlig mot deg, både om det du gjør bra, og det du ikke gjør så bra, og som hjelper deg til å bli bedre, men ikke å ha en sjef som bare lar misnøyen dryppe på deg i form av tvetydige kommentarer, som sparer på feilene dine, og først henter dem frem når de kan brukes til noe nyttig – sett fra hans perspektiv.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som skjønner at ingen har ubegrenset kapasitet, og hjelper deg med å holde deg flytende når du holder på å drukne, men ikke å ha en sjef som synes det er morsomt å se deg kave, og som ignorerer deg når du roper om hjelp.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som ikke tolererer at medarbeiderne blir utnyttet eller krenket. Det gir ikke arbeidsglede å ha en sjef som ikke ser på medarbeiderne som annet enn brikker i et maktspill. I et spill der etiske retningslinjer eller arbeidsmiljøloven ikke gjelder.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som holder ord, og som du vet du kan stole på, men ikke å ha en sjef som lyver deg opp i ansiktet uten å blunke.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som tåler å høre at også han kan gjøre noe bedre, men ikke å ha en sjef som tror han er Gud − og derfor feilfri, og som gjør det til sin livsmisjon å gjøre livet surt for deg hvis du er så uforsiktig å si noe til ham som kan tolkes som kritikk.

Det gir arbeidsglede å ha en leder som liker mennesker, og som liker å være leder, men ikke å ha en sjef som bare liker statusen, lønnen og makten stillingen gir.

Mennesker som ikke kan innrømme feil, vil aldri bli gode ledere – bare dårlige sjefer.

Viktig sammenheng

Jeg har vært heldig. Jeg har hatt mange glade arbeidsdager opp gjennom årene. Det er mange empatiske og kloke ledere. Men et par ganger har jeg opplevd det motsatte. Noen kler slett ikke lederrollen. De sliter medarbeiderne ut, én etter én. I tillegg til de menneskelige omkostningene, koster de bedriftene store beløp i form av sykemeldinger, høy turnover, tap av kompetanse og lav produktivitet.

Det er ikke lett å være leder, vil du kanskje si. Ja, sier jeg da, det har du helt rett i. Det er vanskelig å være leder. Og en leder må få lov å feile, akkurat som alle andre. Men mennesker som ikke kan innrømme feil, vil aldri bli gode ledere – bare dårlige sjefer.

Det forundrer meg stort at enkelte HR-folk, bedriftsledere og styremedlemmer ikke ser ut til å ha skjønt sammenhengen mellom gode ledere, motiverte medarbeidere og høy produktivitet. Tenk hvilket konkurransefortrinn som ligger i å ha glade medarbeidere! Glade mennesker yter mer. Det er helt sant.

Godt nytt lederår!