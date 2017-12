I en nylig pressemelding uttalte Helsedirektoratet: «Vi er bekymret for kjøttforbruket. Kjøttprodukter er en av hovedkildene til mettet fett og salt, og et høyt inntak av dette utgjør en helserisiko. I tillegg vet vi at det er lite bærekraftig å spise mye kjøtt.».

Direktør ved kjøttbransjens reklameorgan Matprat.no, Dag Henning Reksnes, bagatelliserer alt dette og kommer med faktafeil når han i Aftenbladet forsvarer ordningen der staten, gjennom omsetningsloven fra 1936, pålegger norske bønder til å betale en kjøttreklameavgift.

Gevinstene er både lengre og friskere liv, mindre helse- og pleieutgifter, sykemeldinger og uføretrygd.

Kjøttreklame skader helsen

Nordmennenes høye kjøttforbruk fører til unødvendig mange tilfeller av hjerneslag, hjerteinfarkt, tykktarmskreft og andre sykdommer som tar flest liv for tidlig i den vestlige verden og påfører samfunnet store utgifter. Rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd fra 2016 har beregnet gevinsten av å følge kostrådet om å spise mindre kjøtt til omtrent 30 milliarder kroner i året (side 27, tabell 3.1). Gevinstene er både lengre og friskere liv, mindre helse- og pleieutgifter, sykemeldinger og uføretrygd.

Mens Helsedirketoratets rapport Utvikling i norsk kosthold 2016 (side 5) skriver at «forbruket av kjøtt har økt over lang tid», hevder Reksnes at «nordmenns kjøttforbruk holder seg relativt stabilt.»

Bare soyaimporten som brukes til å lage kraftfôr til norske husdyr kan alne dekke proteinbehovet til alle nordmenn.

Trussel for matsikkerhet og bærekraft

Og mens Helsedirektoratet sier at «i tillegg vet vi at det er lite bærekraftig å spise mye kjøtt», og mens seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning Bob van Oort i en kronikk i Nationen skriver at det «å legge om til et mer plantebasert kosthold som er bedre for klima, bedre for helsen og bedre for matsikkerheten er også nødvendig», − så fremstiller Reksnes det slik som om det å opprettholde det høye kjøttforbruket er viktig for matsikkerheten.

For å produsere kjøtt må husdyrene spise opp en god del næringsrike matvarer, som korn, soya og mais. Store mengder av protein og annen næring går tapt under denne «omdannelsesprosessen». Hvis mennesker isteden spiste disse direkte, ville mange flere blitt mette. Bare soyaimporten som brukes til å lage kraftfôr til norske husdyr kan alne dekke proteinbehovet til alle nordmenn. I tillegg dyrkes husdyrfôr på to tredjedeler av de beste norske kornarealene.

Matprats kjøttreklame ødelegger dermed både for helsen og matsikkerheten. Det er derfor trist at KrF og de rødgrønne stoppet regjeringens tidsriktige forslag om å trekke staten ut av kjøttreklame.