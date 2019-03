Stavanger Aftenblad mener på lederplass 6. mars at Venstre burde skamme seg over egne gjennomslag. De viser til at Venstre har fått en blank seier i å innføre et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Et tiltak som hverken Høyre, Frp eller KrF støtter. Vi er glade for at ville dyr som mink og rev ikke vil bli holdt i bur som følge av Venstres gjennomslag. De er jakt- og streifdyr som gjør at de har helt andre behov enn vanlige husdyr.

Gunstig tidspunkt

Selvsagt har pelsdyrbøndene rett til en ryddig, forutsigbar og rettferdig kompensasjonsordning. Vi vet at skinnpriser har falt dramatisk siden 2015, og at en ytterligere synkende skinnpris betyr at det vil bli lønnsomt å avvikle pelsdyroppdrett i Norge innen 2025. Dette er derfor et gunstig tidspunkt å gjennomføre en avvikling, også for pelsdyrbøndene. Bøndene er selvstendig næringsdrivende og vet selv best hva som er beste alternativ til oppdrett. Tall fra NIBIO viser at de som har avviklet så langt, i all hovedsak blir boende på gårdsbruket. 90 prosent av disse har inntekt i form av pensjon, lønnsinntekt eller næringsinntekt. For Venstre er det i tillegg viktig å følge opp et nasjonalt forbud med et internasjonalt importforbud. Ville dyr hører ikke hjemme i bur, hverken i Norge eller i utlandet.

Det er ikke bare på pelsdyroppdrett Venstre har fått gjennomslag. Vi har prioritert små- og mellomstore bruk, spesielt i 2018-jordbruksavtalen der Venstre for første gang siden Jeløyaplattformen satt på innsiden. Vi har satset på forskning som bidrar til å gjøre norsk landbruk ledende på innovasjon. Under Solberg-regjeringen har selvforsyningsgraden økt, matproduksjon økt og antall nedleggelser blitt redusert.

Vi feirer gjennomslagene

Skulle man ha fulgt logikken til Stavanger Aftenblads leder burde Venstre skamme seg over denne politikken. Fordi det finnes uenighet blant de store partiene; Høyre og Frp. Men vi skammer oss altså ikke for egne gjennomslag – vi feirer dem.