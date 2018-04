Det er veldig kjekt å registrere det store engasjementet som har kommet det siste året mot all plastforurensingen. Mange kommuner innførte i fjor forbud mot heliumballonger, mens enda flere har kommet til i 2018. Så hvilken by eller kommune skal være den siste flaue som forbyr dette? I egen kommune, Sandnes, registrerer jeg at de aller fleste er imot dette, mens FRP fremhever at det må være opp til hver enkelt å avgjøre om de vil kjøpe en heliumballong eller ei.

Frp står alene

Miljøpartiet de grønne er for frihet for individuelle valg, men ikke for frihet til unødvendig forsøpling. Dette handler ikke om frihet, men heller om ukultur, som vi må komme til livs. Heldigvis virker det som Frp står veldig alene i denne saken.

Men inntil de siste motstanderne av denne ukulturen, har gitt opp kampen, håper jeg at flest mulig blir med å boikotter dette på 17. mai.

Barna vil forstå

Foreldre kan med god samvittighet si nei til sine barn. De aller fleste barn vil forstå argumenter som at dette forsøpler og er forbudt i flere andre kommuner. Men ofte er det besteforeldre som vil gi heliumballonger til sine barnebarn. Kanskje det til og med har blitt en tradisjon? Men ikke alle tradisjoner bør føres videre.

Det som er flaut, er å være blant de siste kommunene som tillater dette.

Jeg husker selv hvor rik jeg følte meg på 17. mai. Det var en av de få dagene både foreldre og besteforeldre stakk til meg en 50- eller 100-lapp. Jeg kunne kjøpe nesten hva jeg ville. Men heliumballonger ble prioritert bort, da de var for dyre. Gi heller barna litt penger, i stedet for å kjøpe «søppel» og kortsiktig lykke. Gi dem gode råd om at de kan kose seg med aktiviteter, leker, pølser, kaker og is. Eller hva med å oppfordre dem til å spare noe? Slik mine foreldre og besteforeldre gjorde.

Ja, for dette er en del av bruk og kast samfunnet som vi må komme til livs. Enten mister barna ballongene i naturen eller de blir snarlig til rot/søppel på barnerommet.

Symbolpolitikk er viktig

Men er ikke dette bare symbolpolitikk? Heliumballongene er bare toppen av «plastberget». Men symbolpolitikk er også viktig. 17. mai er en ypperlig dag til å fortsette bevisstgjøring rundt plastforurensingens konsekvenser. Blir vi flinkere på nasjonaldagen, blir vi også flinkere de andre dagene i året. Ingen vil at vi i 2050 skal ha mer plast i havet enn fisk!

Men er det ikke så mye annet plast på 17. mai som også burde forbys? FAU og 17. mai komiteer på skolene bør justere reglene for bruk av plast og gevinster. En rutine kunne vært at gevinster skal ha en nytteverdi og «vare» lenger enn 18. mai før vi kaster det. Barna har mer enn nok plastleker fra før. Noe nyttig kan være blyant, viskelær, linjal eller en refleks. Eller at det skal smake godt. Hva med en bonge til å kjøpe en ekstra pølse eller kake i stedet for «plast pakket inn i plast»?

Når det gjelder heliumballongene, er det viktig å påpeke at helium er et grunnstoff det er begrensede mengder av. Dette er nødvendig og viktig da det brukes spesielt i medisin og forskning. Mange er nå bekymret for at det skal bli mangel på helium i framtida. Dette i seg selv er en god nok grunn til å unngå unødvendig bruk av helium.

Mange har heldigvis forbud

Heldigvis er det mange kommuner som har forbudt heliumballonger. Dette gjelder Stavanger, Randaberg, Haugesund, Kristiansand, Bodø, Bergen, Mandal, Skien, Porsgrunn og Oslo. For å nevne noen. Flere kommer helt sikkert til før årets nasjonaldag.

Mange engasjerte seg i fjor, og vi så tydelig at det var langt færre som kjøpte heliumballonger. Bli med å boikotte heliumballonger i år også. Dette er en ukultur, og det er ikke flaut å la være å kjøpe disse til barna. Det som er flaut, er å være blant de siste kommunene som tillater dette. Barna kommer til å ha det helt topp på 17. mai også uten en heliumballong!

Disse blir ulovlig å selge i Oslo på 17. mai