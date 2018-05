I Stavanger domineres sentrumsbebyggelsen av små trehus, bygget for rundt 150 år siden, med forretning i første etasje og bolig over. Det er i dag meget få som bor her. Mange andre- og tredje-etasjer står tomme.

Uutnyttet potensial

Det bidrar ikke til et trivelig sentrumsmiljø. Bebyggelsen har faktisk et betydelig uutnyttet potensial. Dette er ikke tema i den sentrumsplanen som om kort tid legges fram til politisk behandling. Den fokuserer primært på mulighetene for å bygge nytt, interessant nok, men sett i et miljøperspektiv er optimal bruk av eksisterende bygningsmasse vel så interessant.

«Byutviklingens lange linjer» ønsker derfor i kontakt med byens planmyndigheter, huseiere, banker og næringsdrivende å avklare muligheter for aktiv tilrettelegging for bruk av ledige arealer i sentrum. Et prosjekt er i konseptfasen.

Se til Bergen

Her i Stavanger misunner vi ofte Bergen for at deres Universitet ligger så nær sentrum. Det er en livgivende nabo. Det er et faktum at studentene i Stavanger i langt mindre grad setter preg på byen. I Bergen bor et stort antall studenter i den gamle bebyggelsen mellom Universitetet og sentrum. Det bidrar til liv i området, og det stimulerer sentrum.

Tilsvarende er tilfelle i mange universitetsbyer. Vi arbeider for at huseiere i Stavanger sentrum vil se muligheter i dette. Studenter er interessante forbrukere og ikke minst gode publikummere for ung/ny kultur. Enkelte huseiere har allerede sett mulighetene. Det er i den senere tid innredet enkelte hospits, m.a. i en andre etasje i Laugmannsgata, se bilde.

Vektlegger åpenhet

Sentrumsplanen vektlegger åpenhet for andre innsatsområder enn de som følger av Plan- og bygningsloven. Det tolker vi dithen at det kan ventes imøtekommenhet fra planmyndighetene i arbeidet med å aktivisere eksisterende bebyggelse i sentrum.